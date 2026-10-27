El PRO se diferenció de Milei por Lula y pidió cuidar la relación con Brasil

El PRO volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei, esta vez por la relación con Brasil tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. El partido liderado por Mauricio Macri destacó el carácter estratégico del vínculo entre ambos países y reclamó mantener el diálogo más allá de las diferencias políticas.

La posición contrasta con la adoptada por Casa Rosada, que confirmó este martes que no tiene previsto emitir un saludo oficial por el triunfo de Lula en el balotaje del domingo.

“Brasil es nuestro vecino y socio central en el Mercosur”, sostuvo el PRO mediante un comunicado, en el que remarcó que la relación bilateral debe mantenerse sobre una agenda vinculada con las exportaciones, infraestructura, energía e inversiones.

Para el espacio, “la relación con Brasil es estratégica”.

El PRO pidió una política exterior más allá de las diferencias

El partido planteó que el escenario internacional obliga a la Argentina a sostener relaciones diplomáticas independientemente de las diferencias ideológicas entre los gobiernos.

“La Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos”, expresó.

En el documento, el PRO también hizo referencia al calendario electoral internacional, con comicios en Israel, Estados Unidos y España.

“Cada elección redefine prioridades y alianzas”, señaló el espacio. La postura profundiza una diferencia con el Gobierno libertario que ya había quedado expuesta el lunes, cuando el PRO felicitó públicamente a Lula después de conocerse el resultado del balotaje.

“El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”, había expresado el partido. Además, sostuvo que la relación entre ambos países constituye “un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”.

“Felicitamos a Lula y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”, completó.

Por qué Milei no felicitará a Lula

Casa Rosada adoptó una posición diferente. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el Gobierno tomó nota del resultado electoral brasileño, pero no realizará una felicitación oficial al mandatario reelecto. Al explicar la decisión, recordó la actitud que tuvo Lula cuando Milei ganó las elecciones presidenciales argentinas.

“En 2023, cuando Javier Milei fue elegido Presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo”, afirmó Ravier. Ante las consultas de los periodistas, el vocero señaló que el Ejecutivo “tomó nota del resultado electoral” y ratificó que no está prevista una comunicación oficial.

La decisión se conoce en medio de un nuevo momento de tensión entre ambos gobiernos, luego de las versiones sobre el supuesto ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina y el posterior rechazo de la Dirección Nacional de Migraciones, que aseguró no tener registros de su llegada al país.

El Gobierno asegura que el comercio no se verá afectado

Pese a la ausencia de un saludo a Lula, Ravier rechazó que las diferencias políticas puedan comprometer las relaciones económicas y diplomáticas entre Argentina y Brasil. El funcionario definió a ambos países como “dos pueblos hermanos” y destacó la importancia de los vínculos comerciales y de la participación conjunta dentro del Mercosur.

“Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”, aseguró.

De esta manera, mientras el Gobierno intenta separar las diferencias políticas entre Milei y Lula de la relación institucional entre los países, el PRO decidió avanzar un paso más y reclamar públicamente que el diálogo bilateral sea una prioridad.

La reelección de Lula abrió así una nueva diferencia entre La Libertad Avanza y el PRO en materia de política exterior, con Brasil -principal socio regional de la Argentina- en el centro de la discusión.