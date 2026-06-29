Javier Milei no asistirá al encuentro de presidentes del Mercosur en Paraguay

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Paraguay para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, prevista para los próximos días. La decisión responde a la necesidad de permanecer en el país para encabezar la reorganización del Gobierno nacional, tras los recientes cambios en el Gabinete.

Según trascendió, el mandatario optó por modificar su agenda internacional luego de definir el reemplazo de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete y avanzar con la incorporación de Diego Santilli al frente del ministerio coordinador. La prioridad oficial pasa ahora por consolidar el nuevo esquema de gestión y coordinar el funcionamiento de las distintas áreas del Ejecutivo.

La decisión implica que Milei no participará del encuentro regional en Asunción, donde estaba previsto que coincidiera con los principales mandatarios del bloque, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en una cumbre que llegaba marcada por diferencias políticas y comerciales entre ambos gobiernos.

En paralelo, el Presidente tiene previsto tomarle juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete durante un acto en la Casa Rosada, además de mantener una serie de reuniones destinadas a redefinir la estrategia política y legislativa del oficialismo.

La ausencia del mandatario argentino obligará a readecuar la representación del país en la cumbre del Mercosur, aunque hasta el momento el Gobierno no confirmó oficialmente quién encabezará la delegación nacional en Paraguay.

La cancelación del viaje se produce en un momento de profunda reorganización interna del Ejecutivo, luego de la salida de Manuel Adorni y de una serie de modificaciones en las áreas de comunicación y coordinación política impulsadas por la Casa Rosada.