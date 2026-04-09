El presidente, Javier Milei, recibió en la Casa Rosada a Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela y fue liberado a comienzos de marzo. El encuentro se realizó en el despacho presidencial y fue el primer cara a cara entre ambos desde el regreso del gendarme al país. También participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller, Pablo Quirno; y la funcionaria, Patricia Bullrich, entre otros integrantes del Gobierno.

Tras la reunión, Bullrich destacó en redes sociales que se trató de un “emotivo encuentro” y señaló que Gallo relató lo vivido durante su cautiverio, al que calificó como un secuestro por parte del régimen venezolano.

El gendarme había sido detenido en diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela y permaneció incomunicado durante más de un año, sin proceso judicial ni asistencia consular, en un caso que generó tensión diplomática. Luego de su liberación el 1 de marzo, Gallo regresó al país y permaneció en observación médica antes de retomar la actividad pública. Durante ese período, también brindó declaraciones en las que pidió la liberación de otros extranjeros que continúan detenidos en ese país.

Antes del encuentro en Casa Rosada, el gendarme había sido recibido por distintos funcionarios del Gobierno, quienes siguieron de cerca el caso desde su detención. En ese marco, las autoridades habían anticipado que una reunión con el Presidente se concretaría una vez que avanzara su recuperación. Finalmente, el encuentro se llevó a cabo este miércoles.