La ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, lanzó fuertes críticas hacia la cúpula del gobierno de Javier Milei, apuntando directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente.

En una entrevista con Luis Novaresio en A24, Carrió cuestionó la figura de Adorni, actualmente bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. "¿Quién es Adorni? Nadie lo conoce", afirmó la ex legisladora, y añadió: "Yo le creo a (Hugo) Alconada Mon y a Pollicita", en referencia al fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó nuevas medidas para profundizar la pesquisa sobre los múltiples viajes al exterior y el patrimonio del jefe de ministros.

Los dichos de Carrió

La líder opositora también se refirió a Karina Milei, calificándola como parte de la "casta" que rodea al presidente. La definió como "casta pura, oscura" y la describió como "una persona de una oscuridad terrible, desde el punto de vista espiritual". Además, fue contundente al señalar: "Yo no sé quién es Milei. Es un corrupto y un mentiroso".

Carrió extendió sus críticas a la política exterior del gobierno de Milei, especialmente su alineamiento con Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán. Consideró que Milei es "un bufón más de Trump" y cuestionó la estrategia del expresidente estadounidense, calificándola de "loca". Respecto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo definió como "el psicópata perfecto".

Elisa Carrió critica a la cúpula de Milei y su alineamiento internacional

En cuanto a la participación de Argentina en el conflicto, la ex diputada la calificó como "un disparato" y sostuvo que el país debería haber roto relaciones diplomáticas con Irán mucho antes de que estallara la guerra. Recordó que Argentina fue víctima de atentados terroristas, en alusión a la AMIA y la Embajada de Israel, y criticó que "Milei no está cuidando a la comunidad argentino-judía en el país" con su postura actual.