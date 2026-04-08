El presidente Javier Milei volverá a mostrarse este sábado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un acto oficial que funcionará como un nuevo gesto de respaldo político en medio del avance de causas judiciales que lo involucran.

La actividad se realizará durante la zarpada de la Fragata Libertad, donde el mandatario tiene previsto encabezar un discurso acompañado por miembros del gabinete. El evento se da en un contexto de tensiones internas y creciente impacto político por las investigaciones que afectan al funcionario.

Adorni enfrenta dos causas: una investigación patrimonial por presunto enriquecimiento ilícito y otra vinculada a un viaje a Punta del Este, que incluye cuestionamientos sobre su financiamiento. Desde el Gobierno sostienen que la situación “está en regla” y que el tema se encuentra en manos de sus asesores legales.

La presencia conjunta no será aislada. Según fuentes oficiales, el resto de los ministros también participará del acto, en una señal de alineamiento interno en momentos en que persisten diferencias sobre cómo enfrentar el impacto político y mediático del caso.

La actividad tendrá como eje la partida de la Fragata Libertad, que iniciará un nuevo viaje de instrucción con escalas internacionales. El buque escuela formará parte de un ejercicio vinculado a los 250 años de la independencia de Estados Unidos, junto a embarcaciones de distintos países.

La reaparición pública de Milei y Adorni se produce tras varios días en los que el Ejecutivo buscó reforzar la figura del jefe de Gabinete. En la última reunión de gabinete, el Presidente volvió a empoderarlo frente a sus ministros e incluso le cedió la conducción del encuentro, en un gesto interpretado como un intento de reordenar la dinámica interna.

En paralelo, Adorni retomó una agenda de reuniones individuales con distintas áreas del Gobierno. Los encuentros comenzaron con el área de Seguridad y continuarán con carteras como Salud y Defensa, con el objetivo de revisar la planificación y proyectar metas para el período 2026-2027.

Sin embargo, el frente judicial sigue condicionando la estrategia oficial. Por el momento, no está previsto que el jefe de Gabinete retome las conferencias de prensa tras la última cancelación, mientras el Gobierno opta por reforzar su respaldo a través de apariciones públicas junto al Presidente.