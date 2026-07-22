El presidente Javier Milei se pronunció por primera vez sobre la campaña contra la Argentina que tomó fuerza en redes sociales durante el Mundial 2026 y lo hizo mediante una publicación en su cuenta de X, donde compartió una frase atribuida al ex primer ministro británico Winston Churchill.

"¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida", escribió el mandatario en sus redes sociales, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta al clima de críticas y cuestionamientos que se generó en distintas plataformas digitales.

Horas antes, Milei había realizado otra publicación en la que afirmó: "Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos", una frase que también fue vinculada por distintos usuarios con la controversia surgida durante el Mundial.

Las publicaciones del Presidente llegaron en medio de una fuerte discusión en redes sociales, donde se multiplicaron mensajes críticos hacia la Argentina tras los acontecimientos ocurridos durante la competencia internacional. En ese contexto, distintos referentes políticos y figuras públicas también expresaron su postura sobre la polémica.

El mensaje de Milei tuvo una rápida repercusión en redes sociales y fue replicado por dirigentes, funcionarios y usuarios, alimentando el debate en torno a la denominada campaña anti Argentina que se instaló durante los últimos días.