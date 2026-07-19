Brasil dictó prisión preventiva y pidió la captura de un argentino acusado de racismo

La Justicia del estado de Bahía, en Brasil, dictó la prisión preventiva del turista argentino Sebastián Fernando Ayala, acusado de realizar gestos racistas contra un empleado de un bar mientras observaba la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Como el sospechoso abandonó Brasil y regresó a la Argentina tras el episodio, fue declarado prófugo y se emitió una orden de captura internacional.

El hecho ocurrió durante la transmisión del partido en un local gastronómico de Bahía. Según la investigación, Ayala realizó gestos discriminatorios dirigidos a un trabajador del establecimiento. La escena fue registrada por testigos y difundida en redes sociales, lo que permitió su identificación por parte de las autoridades brasileñas.

La acusación

La causa se tramita bajo la figura de injuria racial, un delito previsto en la legislación brasileña. Tras analizar las pruebas reunidas, la Justicia resolvió dictar la prisión preventiva del imputado para asegurar el avance del proceso judicial.

Como el acusado ya no se encontraba en territorio brasileño al momento de la decisión, las autoridades dispusieron una captura internacional, mientras continúa la cooperación entre ambos países para definir los pasos procesales.

Cómo sigue la causa

La orden de prisión preventiva no implica una condena, sino una medida cautelar dentro de la investigación. El expediente seguirá su curso en la Justicia brasileña, que deberá avanzar con el proceso penal y los eventuales mecanismos de cooperación internacional para lograr la comparecencia del imputado.