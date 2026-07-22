Una camiseta de la Selección Argentina y una frase contundente resumieron la postura de Maia Reficco después de la final del Mundial 2026. La actriz se enfrentó con quienes cuestionaron al país tras la derrota ante España y dejó claro que su apoyo no dependía del resultado: “Ayer, hoy, mañana y pasado. De siempre y para siempre, Argentina”.

El mensaje acompañó una selección de imágenes vinculadas con su relación con el país. Entre las postales aparecía junto a su hermano, vestida con la camiseta argentina, además de recuerdos en una cancha, celebraciones en Times Square y una caravana de hinchas. La publicación convirtió su enojo inicial en una demostración pública de pertenencia.

Las críticas que circularon después del partido habían provocado una reacción mucho más impulsiva. Maia Reficco aseguró que estaba cerca de abandonar temporalmente las redes o comenzar a responder uno por uno a los usuarios que atacaban a la Argentina. La cantidad de mensajes y acusaciones terminó por agotar su paciencia.

“Estoy a cinco historias más de borrarme Instagram, o me voy a pelear con medio planeta. Las pel...falacias y faltas de respeto que hay que leer”, escribió sobre una selfie publicada en su cuenta secundaria. Con esa particular corrección a mitad de frase, la artista expresó su frustración sin reproducir directamente el insulto que había comenzado a escribir.

La tensión continuó en otro video, aunque allí intentó buscar una alternativa más tranquila para procesar el enojo. “Tal vez intento meditar, a ver si mi psicóloga tenía razón y sirve”, señaló. La posibilidad de relajarse apareció como contracara de las discusiones que estaba manteniendo por las reacciones posteriores a la caída de la Selección Argentina.

Sus seguidores, lejos de pedirle que se alejara de la discusión, la alentaron a continuar respondiendo. Maia Reficco les habló directamente y reconoció que compartían la misma bronca, pero que no podía contestar cada comentario: “Los amo, estamos todos igual, me dicen que me siga peleando, no me da la vida y no me dan los dedos“.

La actriz combinó de ese modo dos formas de respuesta: primero enfrentó las faltas de respeto y después eligió reafirmar su vínculo con la Argentina mediante fotos personales. Maia Reficco no buscó relativizar la tristeza por el resultado ante España, sino dejar establecido que la derrota no modificaba su orgullo ni su respaldo permanente al país.