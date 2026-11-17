El presidente Javier Milei volvió a mostrarse convencido de que conseguirá un segundo mandato y proyectó su permanencia en la Casa Rosada hasta 2031. “Mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto”, aseguró este martes.

La definición política se produjo durante su exposición en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, realizadas en el Palacio Libertad, donde el mandatario dedicó buena parte de su intervención a realizar un balance de la situación económica y monetaria.

Milei volvió así a anticipar públicamente el resultado que espera conseguir en las elecciones presidenciales de 2027, en las que buscará renovar su mandato por otros cuatro años.

“Voy a ser reelecto”, afirmó al proyectar que recién en 2031 habrá un sucesor al frente del Poder Ejecutivo.

Durante el resto de su intervención, el Presidente repasó las condiciones económicas que, según su diagnóstico, encontró cuando llegó al Gobierno y defendió las medidas implementadas desde entonces.

“Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia argentina cuando asumimos”, afirmó.

Milei aseguró que el Banco Central tenía fuertes desequilibrios en sus pasivos y sostuvo que los indicadores de pobreza e indigencia se encontraban en niveles que comparó con los registrados durante la crisis de 2001.

“Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, señaló.

También volvió sobre uno de los principales argumentos utilizados por su administración para describir la situación económica de diciembre de 2023: el riesgo de una aceleración inflacionaria.

El Presidente afirmó que la inflación “viajaba al 1% diario” y recordó las restricciones cambiarias que existían al comienzo de su administración. “Había faltantes, estaba el cepo”, enumeró durante su exposición.

Milei sostuvo que la situación económica mejorará hacia adelante y volvió a defender el rumbo adoptado por su administración, mientras cuestionó las políticas aplicadas por gobiernos anteriores y a sectores de la oposición.

La frase sobre su futuro político se produjo, además, mientras el oficialismo comenzó a discutir en el Senado una reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO para 2027, año en el que Milei deberá definir formalmente su candidatura si busca continuar en la Presidencia.

Por ahora, y a más de un año de esa elección, el mandatario volvió a dejar en claro cuál es su expectativa: completar su actual período y conseguir otros cuatro años en la Casa Rosada, hasta diciembre de 2031.