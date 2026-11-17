Al concluir su gira apostólica por Sudamérica y en pleno vuelo de regreso a Roma, el papa León XIV brindó una extensa conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en la que reveló el contenido de sus reuniones con el presidente argentino, Javier Milei.

El Sumo Pontífice explicó que, más allá de las diferencias ideológicas entre el mandatario y la doctrina social de la Iglesia, ambos encontraron un punto de convergencia en la defensa del valor de la vida y la persona humana.

Asimismo, el Santo Padre detalló que dialogaron sobre las dificultades económicas que atraviesa la Argentina, instancia en la que animó expresamente al jefe de Estado a tener una mayor consideración por los sectores más necesitados de la sociedad, destacando la apertura del mandatario para escuchar el planteo.

En su análisis sobre la realidad socioeconómica y política del país, León XIV se desmarcó de cualquier lectura partidaria, subrayando que su mensaje responde exclusivamente al espíritu de su encíclica Magnifica Humanitas y a la búsqueda del bien común.

En esa línea, hizo un llamamiento a fortalecer a las pequeñas empresas y a la clase obrera para evitar la reducción o desaparición de la clase media, reclamando mecanismos que permitan redistribuir la riqueza de forma más equitativa. Paralelamente, instó a la clase política y a los medios de comunicación a trabajar juntos para superar la polarización, lamentando que las diferencias de opinión deriven en odio o en el uso de un «lenguaje tan violento» capaz de fracturar incluso el diálogo dentro de las familias.

Finalmente, el líder de la Iglesia católica de 71 años se refirió a su estado de salud tras la intervención quirúrgica realizada el pasado 13 de octubre, en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho a raíz de un tumor maligno.

León XIV admitió que aún no se encuentra recuperado al cien por ciento, pero sostuvo que decidió concretar igualmente el exigente itinerario por Uruguay, Argentina y Perú por el compromiso pastoral asumido con la región. Asimismo, explicó que la decisión de informar públicamente sobre su cuadro clínico respondió a su cultura estadounidense de transparencia, rasgo que vinculó directamente con su fe y su defensa de los valores democráticos.