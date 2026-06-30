La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que aparece manipulando fajos de dólares no sea incorporado como prueba en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El planteo fue presentado por su abogado, quien argumentó que el material fue obtenido mediante una extorsión y un acceso ilegítimo al teléfono celular de la modelo.

La presentación se produjo mientras el juez federal Luis Armella continúa impulsando nuevas medidas de prueba en el expediente y luego del allanamiento realizado en la vivienda de Nordelta que Cirio compartía con su expareja, Elías Piccirillo.

Ese procedimiento había sido solicitado por el fiscal Sergio Mola para determinar si el vestidor de esa propiedad coincidía con el que aparece en las imágenes difundidas públicamente. Sin embargo, tras realizar mediciones y registros fotográficos, los investigadores descartaron que el video hubiera sido grabado allí.

Con esa conclusión, la pesquisa volvió a enfocarse en la vivienda ubicada en Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

En paralelo, el magistrado ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realice un peritaje técnico sobre el video, que fue aportado por el diario La Nación y no proviene del teléfono de la conductora.

La pericia buscará determinar si las imágenes son auténticas, luego de que Cirio sostuviera que el material habría sido manipulado e incluso planteara la posibilidad de que se hubiera utilizado inteligencia artificial para alterarlo. Hasta el momento, las primeras evaluaciones indicarían que el registro sería auténtico, aunque la confirmación dependerá del informe de los especialistas.

Además de verificar la autenticidad, la Justicia intenta establecer la fecha de grabación y el contexto en que fue registrado el video. Para ello, Armella citó a declarar a policías que participaron de los allanamientos y a empleadas domésticas que trabajaban en la casa de San Vicente.

También se secuestró el libro de ingresos del barrio privado para reconstruir quiénes accedieron a la vivienda durante los últimos años y determinar si se realizaron modificaciones en el vestidor que aparece en las imágenes.

La investigación avanzó además sobre los dispositivos electrónicos. Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia, con el objetivo de que los peritos intenten recuperar los metadatos de los archivos originales y establecer el origen del material.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde se inició tras el viaje que el exfuncionario realizó en 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici, episodio conocido públicamente como "Yategate". En las últimas semanas, el expediente volvió a cobrar impulso con la difusión del video en el que se observa a Cirio manipulando bolsas transparentes con fajos de dólares.

Si bien el juez rechazó el pedido de detención que había presentado el fiscal Mola contra Cirio e Insaurralde por considerarlo prematuro, sí dispuso la prohibición de salida del país para ambos y para otros imputados vinculados a la investigación.