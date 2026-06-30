Diego Santilli juró como jefe de Gabinete junto a Javier Milei y con presencia neuquina

Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete al prestar juramento ante el presidente Javier Milei en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que contó con una amplia presencia de gobernadores, dirigentes del PRO y funcionarios nacionales.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la presencia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo de jefe de Gabinete tras presentar su renuncia en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario permaneció junto a Santilli durante la ceremonia y, una vez concluido el juramento, ambos protagonizaron un abrazo junto al Presidente.

Antes del acto oficial, Santilli y Adorni mantuvieron una reunión de transición, en la que repasaron el funcionamiento de la Jefatura de Gabinete y coordinaron el traspaso de funciones. La actividad también sirvió como despedida del equipo que acompañó al funcionario saliente.

Con su esposa Analía Maiorana y sus hijos ubicados en la primera fila del salón, Santilli inició formalmente una nueva etapa dentro del Gobierno. El dirigente del PRO deja el Ministerio del Interior para asumir la coordinación del Gabinete nacional, con el desafío de fortalecer el vínculo con los gobernadores y mejorar la articulación política con el Congreso.

La ceremonia reunió a una nutrida representación de mandatarios provinciales, entre ellos Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

También participaron referentes del PRO como Cristian Ritondo, además de los legisladores Matías Ranzini y Alejandro Rabinovich, mientras que por el oficialismo asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; y Martín Menem junto a Eduardo "Lule" Menem.

La jura, prevista inicialmente para las 16.30, comenzó cerca de una hora más tarde debido a modificaciones en la agenda presidencial. Horas antes, Milei había suspendido su participación en la Cumbre del Mercosur en Paraguay para permanecer en Buenos Aires y encabezar la reorganización política del Gobierno.

Con la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete, el Ejecutivo apuesta a reforzar el diálogo con las provincias, consolidar los apoyos legislativos y relanzar la gestión en una etapa marcada por cambios en la estructura del gabinete nacional.