Jorge Macri cruzó a la jueza por el Régimen Penal Juvenil y pidió su juicio político

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso concreto, un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

A través de sus redes sociales, Macri cuestionó duramente la resolución y afirmó: “Esta sentencia está manchada de sangre”. El mandatario porteño también sostuvo que los jueces que, según su caracterización, defienden a delincuentes “tienen que quedar en evidencia” y adelantó que solicitará de inmediato el juicio político de la magistrada.

“La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó el jefe de Gobierno en el mismo mensaje, en el que cuestionó la decisión adoptada por el juzgado porteño.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de De Marinis. La jueza declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 para el caso analizado y consideró que el adolescente de 14 años involucrado era no punible, por lo que dispuso su sobreseimiento.

El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando el adolescente fue acusado de participar junto con otros jóvenes de un intento de robo. El caso llegó a la Justicia a partir de un planteo de la defensa oficial y la magistrada sostuvo en su resolución que la incorporación de adolescentes al sistema penal debe constituir el último recurso.

De Marinis también planteó una reflexión sobre la responsabilidad del mundo adulto frente a las conductas de adolescentes y sostuvo que el Estado debe evaluar respuestas vinculadas con la asistencia y la protección de derechos antes de recurrir al sistema penal. La magistrada aclaró que su planteo no busca “romantizar” la infracción penal juvenil y que la decisión corresponde al caso que tenía bajo análisis.

El Gobierno porteño, además del pedido de juicio político anunciado por Macri, prevé apelar la decisión judicial. En declaraciones posteriores a TN, el jefe de Gobierno calificó el fallo como “una locura” y afirmó que instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para avanzar con el proceso contra la magistrada.

La decisión de De Marinis se conoce pocas semanas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801. El fallo porteño se suma a otros cuestionamientos judiciales que tuvo la aplicación de la normativa, aunque la resolución de De Marinis se refiere específicamente al expediente que tuvo bajo su intervención y no implica por sí misma la anulación general de la ley.