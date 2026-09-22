El presidente Javier Milei volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y aseguró que el Reino Unido debería devolverlas “cuanto antes”, aunque remarcó que el Gobierno busca avanzar exclusivamente por la vía diplomática. Las declaraciones fueron realizadas antes de su viaje a Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En una entrevista con la prensa francesa, el mandatario sostuvo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y planteó que la Argentina tiene una posición favorable para profundizar su reclamo debido al escenario internacional. Según Milei, el Reino Unido atraviesa dificultades políticas, económicas y demográficas que deberían llevarlo a reconsiderar su posición sobre el archipiélago.

“Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”, afirmó el Presidente al ser consultado por el periodista de LCI. En ese marco, sostuvo que la Argentina pretende avanzar mediante “una política de Estado sobre las Malvinas” y aseguró que el país obtuvo apoyos internacionales para su posición. También vinculó esa estrategia con la alianza que su Gobierno mantiene con Estados Unidos e Israel.

Milei volvió a plantear además su interpretación sobre la población de las islas. Sostuvo que la población que se encontraba allí fue expulsada y cuestionó que el principio de autodeterminación pueda ser utilizado para respaldar la posición británica. Se trata de una de las argumentaciones que el Presidente viene incorporando a sus recientes intervenciones sobre la cuestión Malvinas.

El mandatario también vinculó el reclamo con el valor estratégico del Atlántico Sur. Según explicó, el crecimiento del tránsito marítimo y la situación del Canal de Panamá aumentan la importancia de esa zona, por lo que consideró que no debería quedar bajo el control de una potencia que, en su interpretación, atraviesa una transformación demográfica y política.

En otro tramo de la entrevista, Milei destacó el vínculo con Estados Unidos y afirmó que la Argentina puede convertirse en un socio estratégico para Washington a partir de su producción de energía, alimentos y minerales, además del desarrollo de la economía del conocimiento. También mencionó la relación con Israel como parte de la estrategia internacional de su administración.

Pese al tono de su reclamo, el Presidente fue explícito al descartar una salida militar. “De ninguna manera hablamos de un conflicto bélico”, afirmó, y reiteró que la intención del Gobierno es recuperar las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes mediante negociaciones y canales diplomáticos.

Las declaraciones se producen mientras Milei se prepara para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en un viaje que también incluirá reuniones bilaterales. El Gobierno confirmó un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mientras que en Casa Rosada bajaron las expectativas sobre la posibilidad de nuevos pronunciamientos inmediatos de Washington u otros aliados en respaldo del reclamo argentino.

La cuestión Malvinas tomó mayor presencia en la agenda oficial durante las últimas semanas, después de las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición histórica de Estados Unidos frente al conflicto. El Gobierno argentino también impulsó medidas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las islas y envió al Congreso un proyecto relacionado con la defensa de la soberanía.

Durante la entrevista, Milei también dedicó parte de sus declaraciones a cuestionar la situación económica y demográfica de Europa y criticó a la socialdemocracia europea. En particular, atribuyó a lo que denominó “wokismo” parte de los problemas que, según su visión, atraviesa el continente y cuestionó las políticas vinculadas con los sistemas de pensiones y seguros sociales.