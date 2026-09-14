Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en octubre una nueva actualización de sus ingresos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una inflación del 1,7% para agosto. A partir de ese dato, el ajuste que surgió de la fórmula de movilidad vigente se ubicó en 1,65%. Llevará la jubilación mínima a $435.662,86.

Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el piso previsional llegará a $505.662,86. En el otro extremo de la escala, el haber máximo jubilatorio llegará en octubre a $2.932.174. Los beneficiarios que cobran ese monto no reciben el refuerzo extraordinario, que se concentra en quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

Cómo se define el aumento de octubre

El aumento de octubre quedó definido a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación mensual del 1,7%. La inflación acumuló así 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% durante los últimos doce meses. El mecanismo previsional toma como referencia la evolución de los precios registrada dos meses antes para determinar la actualización de las prestaciones. La aplicación de la movilidad es automática y no necesita una nueva decisión del Poder Ejecutivo.

Jubilaciones de Anses: cuánto se cobra en octubre con el bono

Distinta es la situación del bono extraordinario de $70.000**. Su continuidad depende de una **definición específica del Gobierno**. Por esa razón, el monto de **$505.662,86 para quienes cobran la jubilación mínima contempla el supuesto de que el Ejecutivo sostenga durante octubre el mismo esquema de refuerzo. El adicional tiene un peso relevante a la hora de determinar cuánto reciben finalmente los beneficiarios de menores ingresos. Como el bono permanece en $70.000 mientras el haber previsional se actualiza todos los meses, quienes lo perciben registran un incremento porcentual efectivo inferior al que surge de la fórmula de movilidad. Además, el complemento no se incorpora al haber y tampoco forma parte de la base para el pago del aguinaldo.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en octubre

Con la actualización prevista, la jubilación mínima será de $435.662,86** en octubre. Si continúa el refuerzo extraordinario, el monto total alcanzará los **$505.662,86. El haber máximo se ubicará en $2.932.174 y no contará con el adicional.

También se actualizarán otras prestaciones administradas por la Anses. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.530,28**. En caso de mantenerse el esquema de refuerzos, a ese valor se sumará el complemento correspondiente. Las **Pensiones No Contributivas (PNC)** pasarán a **$304.965,61. La Pensión Madre de 7 Hijos tendrá como referencia el valor de la jubilación mínima, de $435.662,86. Estos grupos también forman parte del universo alcanzado por el esquema de refuerzos destinado a los ingresos más bajos.

La actualización impactará, además, sobre las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $156.552,29**. La **AUH por Discapacidad** llegará a **$509.748,28.

Qué pasa con el bono de $70.000

La continuidad del complemento constituye una de las variables pendientes para determinar el ingreso final que recibirán los jubilados de menores ingresos en octubre. El bono permanece en $70.000 desde marzo de 2024**. Su pago necesita una **decisión específica del Gobierno**, a diferencia de la movilidad mensual. Si el Poder Ejecutivo mantiene el esquema, quienes perciben la mínima recibirán **$435.662,86 correspondientes al haber más los $70.000** adicionales. El pago total llegará a **$505.662,86.

La medida alcanza a una parte importante del universo previsional. Cerca de 3 millones de personas que cobran los haberes mínimos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reciben el complemento. A ellos se suman alrededor de 1,5 millón de beneficiarios correspondientes a la PUAM y las pensiones no contributivas.