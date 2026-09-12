Ya hay fecha para el pago del bono y la asignación por Ropa de Trabajo: cuándo se cobra, quiénes y cuánto

El Gobierno de la Provincia del Neuquén ya definió la fecha para el cobro del bono y la compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al segundo semestre del año. El pago se realizará el próximo viernes 18 de septiembre y alcanzará a empleados públicos provinciales del Poder Ejecutivo, incluido el sector pasivo según las proporciones establecidas por ley.

El depósito se efectuará en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial tienen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). El bono será de $410.000, mientras que la compensación por Ropa de Trabajo tendrá un monto de $311.480.

Quiénes recibirán la compensación por Ropa de Trabajo

La compensación estará destinada a trabajadores encuadrados en las leyes 3077, 3215, 3326, 3373, 3395, 3475, 3476, 3487, 3523, 3524, 3543, 3546, 3548 y 3549, además del personal de la Policía provincial.

Quedarán excluidos de este pago los trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y del CIPPA correspondientes a la Ley 3373, además de quienes se desempeñan bajo los convenios colectivos de EPEN y EPAS.

En el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524, correspondiente a Eproten, bajo la modalidad de Temporada, recibirán este concepto quienes se encontraban activos al momento de la firma del acuerdo de incremento salarial.

De esta manera, la Provincia completará el pago de los conceptos acordados para el segundo semestre del año, con acreditación directa en las cuentas bancarias de los trabajadores alcanzados.