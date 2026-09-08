La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) levantó el paro nacional y la movilización prevista para este martes frente a la sede central del PAMI. La decisión se tomó tras formalizarse una propuesta de recomposición salarial escalonada del 14,1% y el pago de un bono extraordinario de $180.000 para el personal de la obra social.

La medida de fuerza, anunciada hace un mes, se iba a realizar desde las 13:00 frente a la sede de avenida Corrientes 655. Incluía una paralización de actividades en dependencias del organismo de todo el país para denunciar la "crisis" que atraviesa la obra social de los jubilados.

Los detalles del acuerdo salarial

La primera parte de la escala salarial se pagará en tres tramos con carácter retroactivo. Se liquidarán de forma conjunta con los haberes de septiembre: un 2,4% correspondiente a junio, un 2,2% en julio y un 1,9% en agosto.

Para completar el 14,1% comprometido se pagará un aumento del 1,9% correspondiente a septiembre, un 1,8% en octubre, un 1,6% en noviembre y un 1,5% en diciembre. La suma fija de carácter no remunerativo por un total de $180.000 será destinada tanto al personal de planta permanente como a los trabajadores contratados de forma transitoria.

La postura del sindicato: "El aumento es insuficiente"

Pese al ofrecimiento, el sindicato aclaró que le resulta insuficiente y reclamó al Gobierno la reapertura de la mesa de negociaciones paritarias. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y trabajador de PAMI, señaló: "Después de meses sin paritarias y un extenso congelamiento salarial en la obra social, finalmente logramos arrancar un incremento que totaliza más de 14% además de un bono de $180.000".

ATE levantó el paro en PAMI tras acordar un aumento del 14,1% y un bono de $180.000

El dirigente explicó que la suspensión de la medida de fuerza es una "muestra de buena fe" para facilitar el diálogo. Exigen que se convoque rápidamente a una nueva paritaria para recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

La crisis del PAMI que motivó la protesta

El plan de lucha se había convocado por la profunda crisis que atraviesa el PAMI. El sindicato denuncia que la obra social mantiene una deuda con prestadores de más de $500.000 millones. También enfrenta falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de trabajadores por debajo de la canasta básica.

ATE denunció el "vaciamiento" de la obra social y advirtió sobre el deterioro de la atención a los más de 5 millones de jubilados afiliados. Aguiar afirmó que "en los últimos dos años murieron 45.000 adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones".

El gremio vincula parte de los problemas financieros del PAMI con la eliminación del Impuesto PAIS, que destinaba una porción de su recaudación al organismo. Según ATE, de los $2,8 billones que hubiera recibido el PAMI mediante ese tributo, el Tesoro Nacional solo compensó $0,9 billones hasta julio de este año.