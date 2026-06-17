El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña vivió este miércoles una jornada tan extensa como tensa. Lo que debía ser el avance natural del debate terminó convirtiéndose en una audiencia marcada por cruces entre fiscales y defensores, problemas técnicos, pedidos de detención y discusiones sobre la validez misma del proceso. Desde las 10.30, la sala de audiencias en Corrientes se convirtió en escenario de un clima cada vez más áspero, donde la tensión acumulada durante años de investigación comenzó a hacerse visible.

Uno de los primeros choques ocurrió entre el fiscal general Carlos Schaefer y el presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni. La discusión giró alrededor de un aspecto formal: determinar si la audiencia había comenzado o no. El magistrado aclaró que el debate recién se considera iniciado una vez concluidas todas las presentaciones y recién entonces le concedió la palabra al representante del Ministerio Público. Pero la calma duró poco. Un problema técnico obligó a interrumpir nuevamente la audiencia cuando el imputado Federico Rossi Colombo, que participa de manera remota desde Tucumán, dejó de aparecer en pantalla. Durante varios minutos hubo incertidumbre hasta que finalmente la conexión vía Zoom pudo restablecerse.

El episodio sirvió de detonante para uno de los momentos más tensos del día. Schaefer cuestionó duramente la incorporación de Rossi Colombo al proceso y lanzó una frase que sorprendió a todos los presentes: “Entró por la ventana con el juicio ya comenzado”. El fiscal sostuvo que no estaban dadas las garantías necesarias para ejercer una defensa adecuada y puso en duda la validez de la representación legal del imputado. Incluso advirtió que su participación podría poner en riesgo todo el juicio. Además, insistió con un pedido que ya había realizado previamente: la detención de Rossi Colombo y de otros imputados vinculados a la denominada causa Dupuy, argumentando que existen incumplimientos y riesgos procesales que justifican esa medida. A ese planteo se sumó la querella.

La abogada de la familia de Loan, María Belén Russo Cornara, pidió que tanto Rossi Colombo como su defensa ratificaran expresamente todas las actuaciones realizadas hasta el momento. Mientras tanto, la defensora Juliana Machado aseguró no haber tenido acceso completo al expediente, una situación que volvió a elevar la tensión dentro de la sala. Sin embargo, el cruce más fuerte tuvo como protagonista al abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabet Noemí Cutaia. El letrado cuestionó la postura del fiscal y sostuvo que estaba realizando “futurología” al pedir nuevas detenciones en esta instancia del proceso. También aseguró que esos planteos sólo buscaban dilatar el juicio. La discusión escaló rápidamente. En un momento que generó sorpresa y murmullos entre los presentes, Baqué se dirigió directamente a Schaefer y le dijo: “Usted no es más que yo”. La fiscal Tamara Pourcel intervino inmediatamente y acusó al abogado de atacar al Ministerio Público Fiscal. Pero Baqué redobló la apuesta y respondió que ni siquiera conocía su nombre, profundizando aún más el clima de confrontación.

En paralelo, otras defensas plantearon un cuestionamiento de fondo: solicitaron que se separen los juicios. Argumentaron que no debería juzgarse conjuntamente a los imputados de la causa Dupuy con quienes están acusados por la sustracción y el ocultamiento de Loan, debido a que existen intereses contrapuestos que podrían afectar el derecho de defensa. El abogado Richard Vallejos, representante del ex comisario Walter Maciel, apoyó esa postura y sostuvo que mantener unidos ambos expedientes perjudica a su cliente. La respuesta del tribunal llegó después de un extenso cuarto intermedio. Tras dos horas de deliberación, los jueces rechazaron la separación de los juicios y recordaron que esa decisión había quedado firme desde 2025. Además, ratificaron la incorporación de Rossi Colombo al debate y consideraron “irrazonable” el planteo de la fiscalía que buscaba postergar su juzgamiento. No obstante, para garantizar plenamente el derecho de defensa, el tribunal adoptó una decisión inesperada: ordenó volver a leer desde cero el requerimiento de elevación a juicio. En otras palabras, el juicio no se suspendió, pero debió reiniciarse parcialmente.

La secretaria del tribunal, Estefanía Acosta, retomó entonces la lectura completa de las acusaciones, comenzando nuevamente por los principales imputados por la sustracción y el ocultamiento de Loan y continuando luego con los diez acusados vinculados a la causa Dupuy. La decisión prolongó la jornada y obligó a reprogramar parte del cronograma previsto. Aun así, el tribunal espera que durante las próximas audiencias puedan comenzar finalmente las indagatorias, uno de los momentos más importantes del proceso, en el que los imputados tendrán la posibilidad de declarar y fijar su posición frente a las graves acusaciones que pesan sobre ellos. Mientras tanto, una certeza parece atravesar a todas las partes. A más de dos años de la desaparición de Loan, el juicio recién empieza. Pero la tensión, la expectativa y la necesidad de encontrar respuestas ya ocupan el centro de la escena.