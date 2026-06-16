La primera jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo un giro inesperado cuando Federico Rossi Colombo, uno de los imputados por entorpecimiento de la investigación, no se presentó al inicio de la audiencia y el tribunal ordenó su detención. Horas después, apareció conectado de manera remota por Zoom y argumentó que no tenía dinero para viajar ni para contratar un abogado.

El debate oral comenzó este martes en Corrientes con una hora de demora respecto del horario previsto. Ante la ausencia de Rossi Colombo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes lo declaró en rebeldía y dispuso su captura. Sin embargo, la situación cambió cuando el imputado se conectó virtualmente a la audiencia acompañado por un nuevo defensor particular. Durante la intervención, explicó que atravesaba dificultades económicas y que recién había conseguido representación legal pocas horas antes del inicio del juicio. “No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado”, sostuvo Rossi Colombo ante los jueces al justificar su ausencia.

El abogado que lo acompañó, identificado como Delgado, informó que había asumido la defensa esa misma mañana y solicitó una prórroga de 72 horas para estudiar el expediente. El pedido fue rechazado por el tribunal, que consideró que el acusado había sido notificado oportunamente y debía haber garantizado su representación con anterioridad. Tras una extensa discusión, los magistrados resolvieron dejar sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de detención, aunque dispusieron cambios en su defensa al advertir posibles incompatibilidades con otros imputados del proceso.

Durante la audiencia fue asistido de manera provisoria por la abogada Mirtha Liliana Pellegrini, mientras que desde este miércoles quedará representado por la defensora Juliana Machado. Además, los jueces ordenaron que se presente diariamente en la sede de Gendarmería donde se desarrolla el juicio. También solicitaron apartar de la causa al anterior abogado del imputado, Patricio Damián Char, y dispusieron su notificación formal.

Rossi Colombo integra el grupo de diez acusados señalados por presuntamente entorpecer la investigación, brindar falso testimonio, usurpar títulos profesionales y realizar maniobras para desviar la pesquisa durante los primeros meses posteriores a la desaparición del niño. Según la acusación, varios de ellos se habrían presentado como integrantes de la Fundación Dupuy y habrían influido en declaraciones de testigos y menores de edad durante la instrucción del caso.

La primera jornada del debate estuvo destinada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, las acusaciones formuladas por la fiscalía y las querellas contra los 17 imputados. Este miércoles será el turno de las indagatorias, instancia en la que los acusados podrán declarar ante el tribunal o ejercer su derecho a guardar silencio. A partir del jueves comenzarán las declaraciones testimoniales. El expediente contempla 186 testigos ofrecidos por las distintas partes, además de una amplia cantidad de pericias, informes y pruebas documentales que buscarán reconstruir qué ocurrió con Loan, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.