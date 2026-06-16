La desaparición de Loan Danilo Peña vuelve a ocupar el centro de la escena, en medio del comienzo del juicio, que será este martes. A casi dos años del hecho, en Corrientes persisten las mismas preguntas que atravesaron la investigación desde el primer día: qué pasó con el niño y dónde está. El debate oral comenzará a las 9 de la mañana y genera expectativa por la posibilidad de que alguno de los 17 acusados decida declarar y aporte información que permita esclarecer el caso. Sin embargo, entre los vecinos predomina la sensación de incertidumbre y desconfianza.

En distintos puntos de la capital correntina, el sentimiento se repite. “Ojalá que paguen los que tengan que pagar”, expresó Mario, un trabajador que se desempeña como recolector de residuos y que sigue de cerca el avance de la causa. Otros vecinos sostienen hipótesis que circularon desde el inicio de la investigación. Esteban, por ejemplo, considera que Loan pudo haber sido entregado y vincula esa posibilidad con las dificultades económicas que atraviesan algunos sectores de la provincia. Entre vendedores ambulantes de la Costanera, también aparecen sospechas relacionadas con una posible red de explotación. “Para mí está relacionado con la trata de personas”, coincidieron Tamara y Juan, quienes aseguran seguir el caso desde su desaparición.

La angustia también atraviesa los testimonios. Daniela, vecina de Corrientes, manifestó su preocupación por la falta de respuestas después de casi dos años. “No es posible que se lo haya tragado la tierra”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de avances concretos para determinar qué ocurrió con el niño. La mujer también señaló su preocupación por los controles fronterizos y sostuvo que la desaparición de menores continúa siendo una problemática que genera inquietud en distintas localidades del interior.

Carla, otra vecina consultada, aseguró que sigue con atención las declaraciones de la familia de Loan y admitió que la situación le genera tristeza. Según expresó, considera que la hipótesis de la trata de personas es una de las posibilidades que deberían investigarse hasta las últimas consecuencias. En la misma línea, Norma recordó un episodio que vivió años atrás junto a su hija embarazada y relató que desconocidos le habrían ofrecido entregar al bebé antes de su nacimiento. A partir de esa experiencia, sostuvo que espera que el juicio permita conocer finalmente qué ocurrió con Loan.

Mientras tanto, la desaparición del niño continúa sin resolución. El inicio del juicio aparece como una instancia clave para intentar reconstruir los hechos y avanzar hacia una respuesta que, hasta hoy, sigue ausente.