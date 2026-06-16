El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una nueva jornada de alto impacto con la reanudación de la declaración de Mariano Perroni, el coordinador de enfermeros acusado de homicidio simple con dolo eventual y uno de los principales protagonistas del proceso judicial que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro.

La audiencia estará marcada por la continuidad del testimonio que Perroni inició días atrás, cuando se convirtió en el único de los imputados en aceptar responder preguntas tanto de los fiscales como de las querellas. Durante aquella exposición negó haber participado de un supuesto “plan criminal” para provocar la muerte del ex futbolista y aseguró que su rol fue exclusivamente administrativo.

“Nunca formé parte de ningún plan criminal para matar a Maradona”, sostuvo el enfermero durante su primera declaración, en la que además se mostró visiblemente emocionado al relatar las consecuencias personales y familiares que tuvo para él la causa judicial.

Perroni está acusado junto al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Maradona ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Uno de los puntos más sensibles de la declaración de Perroni tiene que ver con las advertencias que realizó durante la internación domiciliaria del ex capitán de la Selección Argentina. En audios y mensajes incorporados a la causa, el coordinador había advertido sobre la falta de insumos básicos y la ausencia de equipamiento para afrontar una eventual emergencia médica en la casa del country San Andrés, donde Maradona pasó sus últimos días.

Según su defensa, esas advertencias demostrarían que intentó mejorar las condiciones de atención del paciente y que no tuvo participación en las decisiones médicas adoptadas por el resto del equipo. Sin embargo, para la fiscalía y las querellas, la responsabilidad penal de los imputados debe analizarse de manera conjunta, evaluando si existió negligencia o abandono en la atención del ex futbolista.

La audiencia de este martes también incluirá los testimonios de los acompañantes terapéuticos Carlos Cottaro, Alfredo Cottaro y Carlos Roberto Bacchini, quienes estuvieron vinculados al seguimiento de Maradona luego de la operación por un hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos y posteriormente lo visitaron durante su internación domiciliaria.

Sus declaraciones podrían aportar nuevos detalles sobre el estado de salud del ex jugador, el funcionamiento del equipo médico y las condiciones en las que se desarrolló el tratamiento en la vivienda de Tigre.

Mientras tanto, el juicio continúa generando una enorme expectativa pública. A más de cinco años de la muerte de Maradona, el proceso busca determinar si existieron responsabilidades penales por parte de quienes integraban el equipo encargado de su cuidado y si la atención que recibió estuvo a la altura de la complejidad de su estado de salud.

La continuidad de la declaración de Perroni será seguida con especial atención. Sus respuestas podrían aportar nuevos elementos a una causa que todavía mantiene abiertas muchas preguntas sobre los últimos días de uno de los mayores ídolos de la historia del fútbol argentino.