Una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona estuvo atravesada por momentos de máxima tensión. El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, solicitó la detención de una testigo al considerar que incurrió en un presunto falso testimonio durante su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Quién es la testigo que Fernando Burlando pidió detener

La protagonista de la polémica fue una trabajadora administrativa de la empresa Medidom, una de las firmas que intervino en la atención domiciliaria que recibió el ex capitán de la Selección Argentina durante los días previos a su fallecimiento.

La mujer compareció para brindar detalles sobre el funcionamiento del sistema de asistencia médica implementado en la vivienda de Tigre donde Maradona pasó sus últimos días. Sin embargo, durante su exposición comenzaron a surgir contradicciones que fueron advertidas por las partes.

Fue entonces cuando Burlando pidió la palabra y solicitó que la testigo quedara detenida por considerar que habría faltado a la verdad en distintos tramos de su declaración. El abogado sostuvo que existían diferencias entre lo expresado en la audiencia y otros elementos incorporados previamente al expediente.

Cómo reaccionaron los jueves al pedido de Burlando

El planteo generó una inmediata reacción dentro de la sala. Los jueces escucharon los argumentos y posteriormente resolvieron no hacer lugar al pedido de detención formulado en ese momento, aunque dejaron asentadas las observaciones realizadas por las partes para su posterior análisis.

La declaración era considerada una de las más importantes de la jornada debido a que la testigo participó de tareas administrativas relacionadas con la coordinación de los cuidados médicos brindados a Maradona tras su externación de la Clínica Olivos en noviembre de 2020.

Durante buena parte de la audiencia, las preguntas estuvieron orientadas a reconstruir cómo se organizó la asistencia domiciliaria, quiénes tomaban decisiones y cuál era el nivel de supervisión médica que existía sobre el estado de salud del exfutbolista.

El episodio volvió a reflejar el clima de confrontación que atraviesa el proceso judicial. A medida que avanzan las declaraciones testimoniales, fiscales, querellantes y defensores mantienen posiciones cada vez más enfrentadas respecto a las responsabilidades que podrían surgir de la investigación.

La hipótesis de la Fiscalía

La fiscalía sostiene que existieron deficiencias graves en el esquema de atención diseñado para Maradona y que varios de los acusados habrían incumplido obligaciones vinculadas a su cuidado. Las defensas, por su parte, rechazan esas acusaciones y sostienen que actuaron de acuerdo con las circunstancias y la información disponible en ese momento.

Actualmente son juzgados varios integrantes del equipo médico y asistencial que acompañó al exfutbolista durante las semanas previas a su muerte, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros profesionales vinculados a la atención domiciliaria.

La audiencia de este miércoles dejó un nuevo capítulo de alta tensión dentro de un juicio que continúa sumando declaraciones, cruces y planteos que podrían resultar determinantes para establecer qué ocurrió durante los últimos días de vida de Maradona y si existieron responsabilidades penales en torno a su fallecimiento.