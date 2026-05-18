El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona retoma este martes con tres declaraciones que prometen ser determinantes: el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y Jana Maradona, hija del astro, tomarán la palabra en la undécima audiencia del proceso, que había sido suspendida el jueves pasado por la crisis de nervios de Gianinna.

La interrupción ocurrió cuando Luque se disponía a declarar y proyectó un video de la necropsia sin advertir que Gianinna estaba en la sala. La hermana de Dalma estalló en llanto, lo llamó "hijo de puta" en dos oportunidades y se retiró del recinto descompensada. Este martes, Luque regresa para refutar los dichos del médico Mario Schiter y los peritos forenses que realizaron la autopsia. Comenzará a las 10 horas.

Jana será la única testigo de la jornada y su declaración es considerada clave. La joven de 30 años firmó el contrato de alquiler de la casa en el country San Andrés del partido bonaerense de Tigre, donde Maradona permaneció hasta su muerte el 25 de noviembre de 2020, y participó de la reunión en la Clínica Olivos donde se decidió la internación domiciliaria. En el primer juicio —luego anulado por el documental de la ex jueza Julieta Makintach— Jana declaró que fue Luque quien sugirió el barrio cerrado como residencia provisoria: "No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba".

En esa misma declaración anterior, Jana contó que solo estuvo dos veces con su padre en ese lugar: la primera junto a Gianinna, cuando lo vio bien; la segunda, lo notó "hinchado y de mal humor". También relató que el psicólogo Díaz les había pedido a ella y a sus hermanas que fueran solo si Diego lo solicitaba, pero que al no tener noticias decidió ir al country el día de su muerte.

Díaz tomará la palabra desde las 16 horas para dar contexto a los audios exhibidos por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren el 12 de mayo: conversaciones que el psicólogo mantuvo con la psiquiatra Agustina Cosachov después de la muerte de Maradona.

Los ocho imputados en la causa —entre ellos Luque, Díaz, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la jefa de cuidados de Swiss Medical Nancy Forlini y el clínico Pedro Di Spagna— enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, con una pena en expectativa de entre 8 y 25 años de prisión.