El palacio judicial de San Isidro amaneció este martes con un operativo de seguridad reforzado, vallas y cámaras de televisión instaladas desde temprano en la calle Ituzaingó al 340, en espera del reinicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, previsto para las 10. La escena recuerda a la que se vivió exactamente 399 días atrás, cuando la causa había sido suspendida.

El proceso judicial sufrió múltiples retrasos. La nulidad del primer debate oral, provocada por un escándalo en torno a un documental protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, fue solo el inicio. Posteriormente, diversos planteos legales postergaron varias veces la fecha de inicio del nuevo juicio, hasta que finalmente se fijó para este 14 de abril.

La convocatoria para esta jornada es amplia: se espera la presencia de prensa local, internacional y fanáticos de Maradona de distintas partes del país. Entre los grupos de seguidores que estarán presentes se encuentra “JusticiaxD10S”, que en 2025 permaneció diariamente frente al palacio judicial con pancartas, pelotas y banderas, y ahora regresa con el mismo objetivo.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Los siete acusados son trabajadores de la salud que, según la acusación, descuidaron al Diez en sus últimos días, lo que derivó en su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020. El delito imputado es homicidio simple con dolo eventual, cuya pena va de 8 a 25 años de prisión.

Los imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Todos estarán presentes junto a sus defensores para escuchar los lineamientos de apertura del juicio, aunque no se tomarán declaraciones de los 127 testigos propuestos durante esta primera jornada.

Esta audiencia será la única transmitida en vivo por la Suprema Corte Bonaerense. Asimismo, los familiares de Maradona podrán estar presentes en la sala, siguiendo la sesión hasta que llegue su turno de declarar. El reinicio del juicio marca un momento crucial en la causa y mantiene en vilo a fanáticos, allegados y medios, mientras se busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del ídolo argentino.