Dalma Maradona confesó cómo hizo Diego para organizar sus 15 en La Bombonera y a qué banca contrató

Dalma Maradona sorprendió con una anécdota que todavía la emociona. Invitada al programa Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini en la pantalla de eltrece, recordó con lujo de detalles cómo fue su fiesta de 15. Lo que para cualquier adolescente podía sonar a sueño imposible, para ella se convirtió en realidad gracias a la intervención de su papá, Diego Armando Maradona.

Con humor y un dejo de nostalgia, Dalma Maradona explicó cómo surgió todo. “Soy muy fanática de Los Piojos desde que era muy chica. Tocaron en mi fiesta de 15”, contó sin rodeos. La confesión llamó tanto la atención del conductor que no dudó en pedirle más precisiones sobre esa celebración que, incluso para la propia protagonista, resultaba difícil de creer.

La hija de Diego recordó el momento en que sus padres le consultaron dónde quería festejar. “Estábamos en casa con mi mamá y mi papá, y me preguntaron dónde quería festejar. Yo les dije ‘en la cancha de Boca’, como quien lanza una fantasía. Obviamente, me reí como tipo ‘Jajaja, no va a pasar’”, relató. Pero tratándose de Diego, la fantasía duró apenas unos segundos.

“Mi papá se fue al living a hablar por teléfono, volvió y me dijo: ‘Ya está, es en la cancha de Boca’. Y nosotros le dijimos: ‘¿En serio, papá?’. Y sí, fue en la Bombonera”, recordó entre risas. La anécdota muestra una vez más la influencia del astro, capaz de abrir puertas impensadas para cumplir los deseos de su hija mayor.

La sorpresa no terminó ahí. Pocos días después, la propia Dalma Maradona recibió un llamado que no olvidará jamás. “Me dijo: ‘Sabemos que sos muy fanática. Tu papá nos pidió si queríamos tocar y para nosotros es un placer. ¿Qué querés que toquemos?’. Y yo le contesté: ‘Vení y hacé lo que quieras’”, contó sobre la conversación que mantuvo con Andrés Ciro Martínez.

Los Piojos accedieron a brindar un show íntimo y exclusivo en la cancha de Boca, el lugar que Diego tanto amaba. Las fotos de aquella noche volvieron a circular en redes en las últimas horas y muestran a la banda junto a Maradona y Dalma, celebrando una velada única frente a más de 500 invitados que fueron testigos privilegiados.

Antes de despedirla, Pergolini destacó la humildad de Dalma Maradona pese al entorno en el que creció. “La verdad, te lo digo en serio, sos una mujer muy ubicada por el tipo de vida que tuviste”, señaló el conductor. Palabras que reflejaron lo que muchos piensan: más allá del apellido y de las oportunidades, la hija de Diego aprendió a valorar los gestos que marcaron su adolescencia.