El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió reprogramar el inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y fijó como nueva fecha el 14 de abril de este año, lo que implica un nuevo retraso en el proceso judicial.

La decisión se conoció a pocos días del debate, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 17 de marzo y que debía analizar la responsabilidad penal de los profesionales de la salud que integraban el equipo médico del ex futbolista. Entre los principales acusados se encuentran Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, quienes formaban parte del grupo de médicos que asistían a Maradona durante el período previo a su fallecimiento.

Fuentes del caso señalaron que el tribunal resolvió además modificar el esquema del proceso y establecer dos audiencias semanales, en lugar de las tres que habían sido previstas en el cronograma original. La reprogramación se vincula con una reducción de la lista de testigos, lo que obligó a reorganizar la preparación de las partes y el modo en que se presentará la prueba testimonial durante el juicio.

La decisión del tribunal fue adoptada por dos votos a favor y uno en contra, ya que los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani avalaron el cambio de fecha, mientras que Pablo Rolón se pronunció por mantener el calendario original.