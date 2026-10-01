La Justicia analiza drenar dos lagunas de 9 de Julio mientras avanza el juicio por la desaparición de Loan

Más de dos años después de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia Federal analiza realizar nuevas medidas de búsqueda en dos lagunas ubicadas en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes, mientras continúa el juicio oral contra los acusados por la sustracción y el ocultamiento del niño.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, hizo lugar a un pedido presentado por la querella que representa a la familia de Loan para que se determine si es técnica y ambientalmente posible drenar las lagunas identificadas en el expediente como N° 1 y N° 4.

La medida todavía no fue ordenada. El paso dispuesto por el juzgado consiste en consultar a especialistas para establecer si el vaciado puede realizarse, qué recursos serían necesarios y qué utilidad tendría para la investigación.

Las dos lagunas ya habían sido inspeccionadas durante los primeros operativos de búsqueda, incluso mediante rastrillajes y la intervención de buzos. Sin embargo, nunca llegaron a ser vaciadas completamente.

El nuevo planteo apunta a ampliar la superficie que puede ser examinada y descartar hipótesis que todavía permanecen abiertas. Entre los elementos que se procura localizar aparecen posibles prendas de Loan, el otro calzado del niño u otros objetos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Buscan posibles rastros en el agua y los sedimentos

Una de las alternativas que se encuentra bajo análisis es la realización de un ADN ambiental, una técnica que permite buscar material genético presente en el agua o en los sedimentos de un determinado ambiente.

La abogada querellante María Belén Russo Cornara explicó que el objetivo es completar medidas que, según la familia, todavía pueden aportar información para determinar qué ocurrió con el niño y cuál fue su destino.

La jueza Pozzer Penzo remitió el pedido a organismos y especialistas para que evalúen la viabilidad de las tareas. Entre las cuestiones que deberán analizarse se encuentran las condiciones hidráulicas y ambientales de la zona, ya que un eventual vaciado podría afectar terrenos linderos.

La complejidad no es nueva. Durante la investigación ya se había considerado la posibilidad de drenar las lagunas, pero el operativo no llegó a concretarse debido a las dificultades técnicas y al posible impacto ambiental que podía provocar el traslado de millones de litros de agua.

Ahora, el Comando Unificado Corrientes (CUC) deberá analizar si resulta posible llevar adelante las medidas y qué recursos humanos y materiales serían necesarios.

Además del drenaje, el juzgado pidió evaluar otras técnicas, entre ellas estudios magnetométricos, extracción de testigos de sedimento y análisis de ADN ambiental. También deberá determinarse si algunas de estas tareas ya fueron realizadas anteriormente y, en ese caso, si una nueva intervención permitiría superar las limitaciones de aquellos procedimientos.

Una búsqueda que continúa en paralelo al juicio

Las nuevas medidas se conocen mientras el Tribunal Oral Federal de Corrientes lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan.

El niño tenía 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

El debate oral comenzó con 17 personas acusadas en dos expedientes: siete imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño y otras diez personas acusadas de distintos hechos vinculados con el supuesto entorpecimiento o manipulación de la investigación.

El juicio se encuentra en desarrollo y tiene previsto reanudarse el 7 de octubre, cuando está previsto que declare María Victoria Caillava, una de las principales acusadas en la causa.

En paralelo, la investigación sobre el paradero de Loan continúa abierta. La posibilidad de avanzar sobre las dos lagunas constituye así una nueva línea de trabajo destinada a descartar hipótesis y buscar eventuales elementos que todavía no hayan sido detectados.

Por el momento, la Justicia no dispuso el vaciado de los cuerpos de agua: primero deberán conocerse los informes técnicos que determinen si el drenaje es posible, qué impacto tendría y si puede aportar información relevante para la investigación.