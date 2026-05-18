La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó US$245 mil en efectivo y sin factura por las refacciones de su casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El fiscal Gerardo Pollicita validó los montos tras revisar la documentación que el contratista Matías Tabar presentó de manera espontánea el viernes ante la fiscalía en Comodoro Py.

Tabar aportó facturas, remitos y capturas de pantalla de las compras a proveedores y pagos de mano de obra realizados durante los trabajos. Todos los comprobantes coincidieron con la cifra que había declarado en su testimonio inicial. El contratista, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que ese fue el monto total de la obra y que fue cancelado íntegramente por Adorni en dos etapas: una primera entrega de US$55 mil durante 2024 y el saldo de US$190 mil a lo largo de 2025.

Las refacciones se extendieron durante casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en una propiedad ubicada en un lote de 400 metros cuadrados que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adquirieron a fines de 2024. Los trabajos abarcaron pisos, baño, cocina, mobiliario para el quincho y reparación de la pileta, con la participación de albañiles, plomeros y electricistas cuyos datos también fueron aportados a la investigación.

Un dato adicional que surgió del testimonio: mientras se realizaban las obras, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country, un gasto que según Tabar ascendió a US$13 mil durante el período que duró la refacción.

Además de la documentación, Tabar entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre la dinámica de la obra que permitirían verificar la consistencia de los pagos declarados.

La causa, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Pollicita, busca determinar si los gastos detectados en las propiedades de Adorni guardan relación con los ingresos que el funcionario declaró en los últimos años.