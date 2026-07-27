La investigación por la muerte de Leila Salomé Sosa, la policía que falleció tras dispararse frente a una comisaría de La Matanza, dio un giro este lunes luego de que la Justicia ordenara la detención de su expareja, Lucas Nahuel López, al considerar que existen indicios de que la joven era víctima de violencia de género.

El acusado, de 27 años, había concurrido el sábado a la comisaría de San Carlos para denunciar a Sosa por supuestos daños provocados en vehículos de su familia y en los vidrios de su vivienda.

Mientras un oficial recibía esa denuncia, la agente llegó a la dependencia policial y aguardó en la vereda. Tras ser atendida, le pidieron que esperara para brindar su versión de los hechos. Minutos después, se disparó con su arma reglamentaria.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Paroissien, en Isidro Casanova, aunque ingresó sin signos vitales.

En un primer momento, el fiscal de Homicidios Adrián Arribas ordenó las pericias de rigor y secuestró el arma utilizada por la víctima.

Las pruebas que cambiaron el rumbo de la causa

Con el avance de la investigación, el expediente pasó a manos de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, quien incorporó nuevos elementos que modificaron el enfoque de la causa.

Entre las pruebas más relevantes figura el informe preliminar de la autopsia, que detectó la presencia de equimosis en distintas partes del cuerpo de la joven.

A ese resultado se sumó el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, lo que fortaleció la hipótesis de que la relación entre ambos estaba atravesada por un contexto de violencia de género.

Con esos elementos, la Justicia ordenó la detención de López, quien quedó imputado por el delito de lesiones agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género.

Durante la audiencia de indagatoria ante la fiscal Pecorelli, el acusado se negó a declarar, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la agente.