La causa por la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) sumó avances inquietantes este miércoles. La policía intenta confirmar si los tres cuerpos encontrados en una vivienda de Florencio Varela corresponden a las jóvenes vistas por última vez el viernes en La Matanza.

El análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza reveló el último registro de una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en la intersección de Crovara y El Tiburón. En esas imágenes se observa a las tres chicas subiéndose al vehículo, que luego desapareció del radar policial.

Gracias a la digitalización de las grabaciones, se logró identificar una patente adulterada. El martes fue secuestrada una camioneta con esa misma matrícula, pero no coincidía con el modelo que aparece en las filmaciones, lo que generó más dudas en la pesquisa.

Posteriormente, en las inmediaciones de una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, los investigadores encontraron una camioneta incendiada con las características del vehículo que aparece en las imágenes. Ese domicilio fue allanado y en su interior se hallaron tres cadáveres, cuya identidad aún debe ser confirmada mediante peritajes forenses.

Tres jóvenes muertas y una camioneta clave.

La hipótesis principal apunta a que se trata de Brenda, Morena y Lara, aunque las autoridades continúan con las pruebas para corroborar esta información. Paralelamente, se trabaja intensamente para determinar quién conducía la camioneta y esclarecer las circunstancias del brutal crimen que conmociona al conurbano bonaerense.