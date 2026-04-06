La Justicia federal avanzó en la investigación sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó nuevas medidas para profundizar el análisis del caso. La causa busca determinar posibles irregularidades vinculadas a sus desplazamientos.

La decisión fue tomada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó información clave a la Dirección Nacional de Migraciones y a distintas compañías aéreas. El objetivo es reconstruir con precisión los movimientos migratorios y vuelos realizados por el funcionario.

Según trascendió, el requerimiento apunta a obtener detalles sobre fechas, destinos y condiciones de los viajes, en el marco de una investigación que intenta esclarecer si existieron inconsistencias o situaciones irregulares.

La causa se encuentra en una etapa inicial, pero las nuevas medidas evidencian un avance concreto en la recolección de pruebas por parte de la fiscalía.

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