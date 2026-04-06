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Piden datos a Migraciones

La Justicia pidió datos a Migraciones y aerolíneas por los viajes de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso solicitar datos a Migraciones y a compañías aéreas para acceder a registros que permitan reconstruir los itinerarios completos del funcionario.

 

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 12:48
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La Justicia federal avanzó en la investigación sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó nuevas medidas para profundizar el análisis del caso. La causa busca determinar posibles irregularidades vinculadas a sus desplazamientos.

La decisión fue tomada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó información clave a la Dirección Nacional de Migraciones y a distintas compañías aéreas. El objetivo es reconstruir con precisión los movimientos migratorios y vuelos realizados por el funcionario.

Según trascendió, el requerimiento apunta a obtener detalles sobre fechas, destinos y condiciones de los viajes, en el marco de una investigación que intenta esclarecer si existieron inconsistencias o situaciones irregulares.

La causa se encuentra en una etapa inicial, pero las nuevas medidas evidencian un avance concreto en la recolección de pruebas por parte de la fiscalía.

 

Noticia en desarrollo.

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