La Justicia le asestó un revés a Claudio “Chiqui” Tapia al rechazar su pedido para salir del país durante 60 días, en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes previsionales por una cifra millonaria.

La decisión fue tomada por el juez Diego Amarante, quien consideró que no estaban dadas las condiciones para otorgar una autorización de ese tipo, especialmente por la falta de precisiones en la solicitud presentada por la defensa del titular de la AFA.

El planteo buscaba habilitar a Tapia a viajar al exterior por un período prolongado y sin un destino definido, a partir del vencimiento de una autorización previa. Sin embargo, el magistrado entendió que no se acreditaron ni la necesidad ni la urgencia del permiso excepcional solicitado.

En su resolución, el juez puso el foco en la falta de detalles concretos, tanto sobre los motivos del viaje como sobre la agenda prevista. Para la Justicia, esa imprecisión dificulta garantizar que el imputado continúe sujeto al proceso judicial.

La defensa de Tapia había argumentado que el dirigente tiene arraigo, que siempre cumplió con las obligaciones judiciales y que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. También invocó derechos constitucionales vinculados a la libre circulación y presentó invitaciones y compromisos institucionales como respaldo del pedido.

A pesar de estos planteos, el juez consideró que la documentación presentada no era suficiente ni actualizada, lo que impedía evaluar de manera adecuada la proporcionalidad de flexibilizar las restricciones vigentes.

Además, marcó diferencias con autorizaciones anteriores que sí habían sido concedidas, al señalar que en esos casos se trataba de permisos puntuales y acotados, mientras que el nuevo pedido tenía un carácter más general e indeterminado.

La decisión se da en una causa de alto impacto, en la que se investiga una presunta retención de $19.300 millones en impuestos y aportes previsionales. En ese expediente también está involucrado el tesorero Pablo Toviggino, y en los próximos días el juez deberá definir la situación procesal de ambos.