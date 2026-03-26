La Justicia de Rosario decidió reforzar la investigación que involucra a tres psicólogas acusadas de confeccionar presuntos informes falsos en casos de abuso infantil, en una causa que ganó fuerte repercusión en los últimos días. El fiscal regional Matías Merlo dispuso ampliar el equipo de trabajo y sumar a las fiscales Guillermina Torno y Bárbara Glikman, quienes colaborarán con la fiscal Guillermina Aiello, a cargo de la causa.

La decisión se conoció luego de que un grupo de abogados denunciantes solicitara el apartamiento de Aiello por supuesta falta de celeridad. Sin embargo, Merlo rechazó ese pedido al considerar que no existen elementos que comprometan su objetividad, y optó por fortalecer la estructura investigativa.

La denuncia apunta contra tres profesionales identificadas como P.B.A., G.R.S. y N.V.A., y sostiene que habrían actuado bajo una presunta modalidad de asociación ilícita.

Entre los querellantes se encuentran figuras como Juan Lewis y Carina Lurati, quienes advirtieron sobre irregularidades graves en los informes presentados ante la Justicia. Uno de los puntos más sensibles de la acusación es la supuesta repetición textual de observaciones en distintos casos, lo que encendió las alarmas sobre la validez de los estudios.

Según los denunciantes, se detectaron prácticas como el uso de formularios prearmados sin rigor técnico, la omisión de consentimiento o entrevistas con los padres denunciados, y coincidencias llamativas en los relatos atribuidos a los niños.

La causa se encuentra en una etapa inicial pero compleja, y con el refuerzo del equipo judicial se busca avanzar con mayor rapidez en el análisis de los elementos y determinar si existió una maniobra sistemática en la elaboración de los informes.