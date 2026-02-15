La investigación sobre corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos en la última semana con la declaración de un testigo de identidad reservada y el avance sobre la red de ortopedias y el presunto lavado de dinero.

El testimonio del testigo protegido se configuró como un factor clave para que el juez Sebastián Casanello dictara la semana pasada el procesamiento de 19 personas, incluidos el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete.

Además, el testigo aportó más pistas para analizar transacciones sobre las que trabajan los investigadores, liderados por el fiscal Franco Picardi. La justicia sospecha que el esquema de sobornos y fraude no se agota en las líneas actuales, sino que podría extenderse a otros delitos y responsables, según reveló el diario La Nación.

En este marco, la fiscalía viene estudiando el rol de las ortopedias que proveyeron insumos a la Andis a partir de los obtenido en una serie de allanamientos. Según la investigación, Calvete no solo actuaba como un gestor, sino como un intermediario con el organismo.

Al respecto, escuchas telefónicas sugieren que Calvete garantizaba pagos del organismo a cambio de retornos de las empresas. Con esta línea investigativa, la Justicia busca conseguir más datos en esa dirección.

Al mismo tiempo, siguen su curso las medidas de prueba en torno al presunto lavado de dinero, ya que el juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores, y también intervienen en este aspecto el Ministerio Público junto con la Procelac.

En paralelo, continúa puesta la lupa en la Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker. Aunque por ahora no fueron procesados, la justicia mantiene un importante interés en sus comunicaciones corporativas. Sin embargo, se han topado con serias dificultades técnicas: el teléfono vacío: Jonathan Kovalivker entregó un dispositivo sin contenido.

El celular bloqueado: el teléfono de Emmanuel Kovalivker, sigue bajo llave digital, ya que los peritos aún no logran franquear su seguridad.

La ruta de EEUU: ante la negativa de la empresa de entregar claves de correos corporativos, la justicia solicitó la información a proveedores en Estados Unidos, un trámite burocrático que suele demorar meses.

"El Helvético" y la interna libertaria

La causa también roza la política de alto vuelo. Un audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete reveló una trama de influencias donde se menciona a un tal "Helvético", identificado por el juez Casanello como Sebastián Nuner Uner, un alto ejecutivo de la Suizo Argentina.

En ese mensaje, Atchabahian hablaba de "alinear jugadores" para evitar las torpezas de Spagnuolo (referido como "el pelado") y mencionaba que el informe llegaría a "Rioja", apodo que los investigadores vinculan con Eduardo "Lule" Menem. El audio expone, en crudo, las tensiones entre las distintas facciones que orbitan el poder central.

A partir de esta semana, la causa estará a cargo de Ariel Lijo, que deberá decidir si mantendrá la delegación de la investigación en el fiscal o la asumirá él. Además, tendrá que ejecutar la orden de la Cámara Federal de investigar si fueron manipulados los audios sobre la corrupción en la Andis adjudicados a Spagnuolo en los que se apoya la denuncia que dio origen a este caso, lo que puede derivar en la nulidad de la causa.