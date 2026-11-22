Karina Milei comenzó a asumir una participación más directa en las negociaciones políticas del Gobierno, amplió su red de interlocutores e incrementó su exposición pública, mientras que La Libertad Avanza atravesaba una etapa marcada por disputas internas y negociaciones decisivas en el Congreso.





La secretaría general de la Presidencia interviene con mayor frecuencia en las conversaciones con gobernadores y líderes políticos, un ámbito en el que Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem desempeñaron un papel central durante gran parte de la administración.





El cambio coincide con las negociaciones llevadas a cabo por la Casa Rosada para avanzar en su agenda legislativa, que incluye la reforma electoral y la suspensión de los PASO para 2027.





En el entorno oficial, rechazan que su mayor participación implique un desplazamiento de los Menem. La explicación que ofrecen es que Karina Milei está ampliando el equipo político y distribuyendo las negociaciones entre más interlocutores.





Uno de los líderes que ganó terreno en ese esquema es Diego Santilli, quien en la Casa Rosada destaca por su experiencia política y su vínculo con los gobernadores.





"En cualquier caso, delegue más en El Colo", señalaron desde el círculo de la secretaría general en referencia a Santilli.





El líder comenzó a ocupar un lugar importante en las conversaciones del oficialismo y se convirtió en uno de los miembros del equipo encargado de negociar con otros espacios políticos.





Más interlocutores y novedades internas



La mayor intervención de Karina Milei se produce mientras las diferencias internas de La Libertad Avanza han dejado de centrarse exclusivamente en la disputa entre Menem y Santiago Caputo.





En los sectores más burocráticos, ahora reconocen las tensiones cruzadas entre los diferentes líderes y grupos que participan en la toma de decisiones.





"Ahora hay más partidos internos, todos se están volviendo contra todos", describió una fuente cercana al secretario general al referirse a las diferencias entre Menem, Santilli, Patricia Bullrich y otros sectores libertarios.





Una de las disputas recientes salió a la luz cuando al gobierno le faltaban tres diputados para alcanzar el quórum necesario para la sesión en la que pretendía debatir, entre otros proyectos, la denominada Ley de las Malvinas.



Tras el fracaso de dicha convocatoria, surgieron reproches dentro del propio gobierno sobre la estrategia parlamentaria y la responsabilidad por no haber obtenido la asistencia requerida.





En ese contexto, Karina Milei incrementó sus contactos políticos. Desde la Casa Rosada afirman haber mantenido conversaciones directas con gobernadores durante varios meses y también destacan un encuentro a solas con Mauricio Macri.





La urgencia legislativa llevó al oficialismo a profundizar ese esquema, especialmente frente a proyectos para los que La Libertad Avanza necesita acuerdos con bloques aliados.



Karina Milei también cambia su exposición pública



La transformación no se limita a las negociaciones políticas. Durante los últimos meses, la hermana del Presidente comenzó a incrementar sus apariciones públicas y a desarrollar una estrategia de comunicación más visible.





Participó de actividades junto a gobernadores, recorrió establecimientos productivos y ferias de emprendedores y tuvo presencia durante la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.



En octubre viajó a la Puna junto a Santilli para participar de la inauguración de una planta de litio en una actividad que también contó con los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil.





Durante noviembre sumó nuevas recorridas y comenzó a mostrarse en algunas actividades sin la presencia de los Menem, algo que generó diferentes interpretaciones dentro del oficialismo.



Desde su entorno sostienen que no existe una estrategia para independizarla de otros dirigentes, sino una decisión de hacer más visible su tarea dentro del Gobierno.





El cambio también llegó a las redes sociales. El 12 de noviembre modificó la fotografía de su cuenta personal de X y puso en funcionamiento perfiles institucionales destinados a difundir sus actividades como secretaria general de la Presidencia.





La estrategia busca separar su comunicación política personal de la información relacionada con la gestión.



La mayor exposición también alimentó versiones sobre una posible candidatura en 2027 e incluso especulaciones sobre una eventual fórmula presidencial integrada por los hermanos Milei.





En la Casa Rosada, sin embargo, descartan por ahora esa posibilidad. Cerca de la funcionaria sostienen que su papel como responsable del armado político de La Libertad Avanza es diferente al de una eventual candidata.



Mientras esas versiones circulan, el movimiento concreto es otro: Karina Milei aumentó su participación personal en las negociaciones del oficialismo, incorporó nuevos interlocutores y comenzó a ocupar un espacio público mayor en momentos en que el Gobierno necesita acuerdos legislativos y enfrenta disputas dentro de su propia estructura política.