El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, fue recibido este miércoles por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada. La reunión se concretó horas después de que el diplomático anunciara en Neuquén la posibilidad de movilizar hasta US$20.000 millones en inversiones estratégicas para el país, con foco en el desarrollo energético y Vaca Muerta.

El encuentro se realizó en Balcarce 50 y la coincidencia temporal con el anuncio realizado en el foro energético neuquino vuelve a poner en primer plano la agenda económica y diplomática entre Buenos Aires y Washington. Durante su participación en la actividad con empresarios e inversores del sector energético, Lamelas había expresado su respaldo al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. “Estamos poniendo la plata sobre la mesa. Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes”, afirmó.

Vaca Muerta, en el centro de la agenda bilateral

La posibilidad de movilizar hasta US$20.000 millones a través de agencias gubernamentales estadounidenses abrió una nueva expectativa para el desarrollo de proyectos estratégicos en la Argentina. Según lo anunciado por el embajador, la iniciativa apunta especialmente al sector energético, una actividad en la que Neuquén ocupa un lugar central por la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

El alcance concreto de la propuesta, sin embargo, dependerá de los instrumentos que se utilicen, los proyectos que puedan acceder al financiamiento y las condiciones que se establezcan para canalizar los recursos.

Por el momento, el anuncio de Lamelas debe entenderse como una posibilidad de movilización de capitales y no como una inversión ya ejecutada. Tampoco se informaron, en el texto de referencia, los plazos de desembolso ni el detalle de las iniciativas que podrían recibir esos fondos.

Para Neuquén, la eventual llegada de nuevos recursos podría representar una oportunidad para ampliar la infraestructura energética, impulsar proyectos productivos y fortalecer la cadena de proveedores vinculada con la actividad hidrocarburífera. El impacto efectivo dependerá de cómo se instrumente el esquema anunciado.

Una agenda diplomática en un momento de tensión

La reunión entre Karina Milei y Lamelas se produjo en un contexto de gestiones diplomáticas que involucran también a funcionarios estadounidenses con responsabilidades en la política exterior para América Latina.

De acuerdo con la información de referencia, el embajador llegó a la sede gubernamental un día después de la visita del subsecretario para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, quien lo acompaña en esa área de trabajo.

Los contactos se desarrollan, además, en medio de versiones sobre el malestar de la administración de Donald Trump por la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y por la posibilidad de que sus disposiciones afecten decisiones de inversión.

No obstante, no se conocieron detalles oficiales que permitan establecer si esa normativa fue uno de los puntos tratados durante la reunión en Casa Rosada ni si hubo planteos concretos de Estados Unidos al respecto.

El alineamiento con Washington y las inversiones

El encuentro entre la secretaria general de la Presidencia y el representante diplomático estadounidense se inscribe en la relación política y económica que el Gobierno de Javier Milei busca profundizar con Washington.

La posibilidad de canalizar inversiones hacia sectores estratégicos, en particular la energía, constituye uno de los principales puntos de contacto entre ambas administraciones. En ese escenario, Vaca Muerta aparece como un activo relevante por su potencial para aumentar la producción de hidrocarburos y ampliar las exportaciones argentinas.

El desafío será transformar los anuncios en proyectos concretos, con condiciones de financiamiento definidas, inversiones verificables y plazos de ejecución. Hasta que se conozcan esos detalles, los US$20.000 millones mencionados por Lamelas representan una expectativa para la economía argentina, y especialmente para el desarrollo energético de Neuquén, más que un desembolso confirmado.