La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes en Chaco una reunión con gobernadores de la región litoraleña y autoridades de Paraguay para avanzar en una estrategia conjunta de prevención frente al fenómeno climático El Niño, que, según las proyecciones oficiales, continuará durante los próximos meses y se intensificará hacia la primavera.

Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y funcionarios nacionales, provinciales y técnicos, en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior.

Durante la jornada, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia diseñada para fortalecer la articulación entre Nación, provincias y municipios con el objetivo de anticiparse a inundaciones y otros eventos climáticos asociados al fenómeno.

El plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa, integrando el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Según la información oficial, las condiciones de El Niño ya están presentes y los modelos climáticos estiman una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno continúe durante los próximos meses, con una mayor intensidad prevista para la primavera.

Frente a este escenario, el Gobierno nacional trabaja junto a las provincias que integran la Cuenca del Plata en distintas medidas preventivas. Entre ellas, reuniones de coordinación, el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y la capacitación de equipos técnicos para fortalecer la respuesta ante posibles emergencias.

Del encuentro participaron los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Menem; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, además de representantes de fuerzas federales, ministros provinciales y equipos técnicos.