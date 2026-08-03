El presidente Javier Milei volvió a referirse a la situación de las familias argentinas que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes y defendió el rumbo económico de su gestión, al tiempo que relativizó el crecimiento del endeudamiento de los hogares. Durante una entrevista radial, el mandatario reconoció que todavía hay personas con problemas económicos, pero aseguró que el panorama actual es muy diferente al que encontró cuando asumió la Presidencia.

"No somos Suiza, pero estamos mucho mejor", sostuvo Milei al ser consultado sobre el aumento de la morosidad y el uso del crédito por parte de millones de argentinos.

El jefe de Estado también rechazó la posibilidad de que el Gobierno impulse medidas específicas para asistir a quienes no pueden afrontar sus deudas y remarcó que se trata de acuerdos celebrados entre particulares. En ese contexto, pronunció una de las frases que más repercusión generó: "Nadie les puso una pistola en la cabeza", al referirse a las personas que decidieron tomar préstamos o financiar consumos.

Según Milei, el Estado no debe asumir el costo de esas decisiones individuales.

El Presidente defendió además los resultados de su programa económico y afirmó que los indicadores muestran una mejora respecto del "escenario heredado". Entre otros puntos, destacó la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de distintas variables macroeconómicas. Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintos informes privados advierten sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares y el aumento de la mora en créditos bancarios, tarjetas y préstamos otorgados por billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias.

El tema volvió a instalarse en la agenda pública luego de que diversos estudios señalaran que una parte importante de las familias recurrió al financiamiento para afrontar gastos corrientes, especialmente alimentos, servicios y otros consumos básicos.