Karina Milei volvió a mostrarse junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un nuevo gesto de respaldo político en medio del avance de las causas judiciales que lo involucran. La foto más reciente fue en el Instituto Malbrán y se repetirá el jueves en Vaca Muerta.

El viaje a Neuquén forma parte de una agenda oficial que incluirá un acto en uno de los principales polos energéticos del país, donde ambos volverán a compartir escena pública.

En paralelo, Adorni encabezará el viernes una reunión de la mesa política en Casa Rosada, mientras avanza en la preparación de su informe de gestión ante el Congreso, en un contexto marcado por la tensión interna.

Desde el oficialismo reconocen que los cuestionamientos sobre su patrimonio siguen en el centro del debate, lo que dificulta instalar otros temas de gestión. “Hay mucho malestar interno, lógicamente”, admitió una fuente con acceso al Gabinete.

A pesar de ese escenario, el funcionario mantiene el respaldo del Presidente, Javier Milei, y especialmente de la secretaria General de la Presidencia, lo que por ahora aleja cualquier posibilidad de desplazamiento.

En Diputados, La Libertad Avanza prepara una estrategia para sostenerlo que incluye una ofensiva sobre las declaraciones juradas de legisladores de la oposición, en un intento por equilibrar el foco de las críticas.

El Gobierno busca así dejar atrás el impacto político del escándalo y reordenar su agenda en una semana atravesada también por desafíos económicos, como el dato de inflación y la revisión del acuerdo con el FMI.