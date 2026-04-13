Un nuevo episodio sacude a La Libertad Avanza luego de que el concejal de General Rodríguez, Matías Ledesma, quedara expuesto en un video donde protagoniza una violenta discusión callejera, cargada de insultos y amenazas. La secuencia, que se viralizó en redes sociales, muestra al edil en un clima de alta tensión desde el inicio.

En las imágenes se escucha al funcionario elevar progresivamente el tono hasta llegar a la intimidación directa, con frases como: “te voy a ir a buscar a tu casa a la noche” y “te voy a mostrar quién es más poronga que vos”. El intercambio evidencia un nivel de agresividad creciente, acompañado de descalificaciones constantes.

El episodio estaría vinculado a un conflicto por un inmueble, aunque el contexto exacto no fue confirmado.

En ese marco, Ledesma también hace referencia a una disputa previa: “¿Te pensás que me olvido el día que me verdugueaste?”, lo que sugiere un enfrentamiento de larga data.

Uno de los momentos más sensibles del video aparece cuando el concejal utiliza expresiones discriminatorias, profundizando el repudio que generó la difusión del material. A lo largo de la secuencia, el discurso se sostiene sobre un tono de amedrentamiento más que de diálogo.

El cierre del video refuerza esa lógica: “vas a terminar pidiendo de rodillas”, dice Ledesma, consolidando una escena marcada por la violencia verbal y la intimidación.

No es la primera vez que el edil queda envuelto en este tipo de situaciones. En meses anteriores ya habían circulado registros similares, aunque en ocasiones el propio funcionario había argumentado que se trataba de videos editados o fuera de contexto.