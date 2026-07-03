Axel Kicillof dejó abierta la posibilidad de competir en una interna del peronismo de cara a las elecciones de 2027, aunque insistió en que todavía no es tiempo de discutir candidaturas y pidió que el espacio concentre sus esfuerzos en construir una alternativa política frente al presidente, Javier Milei.

El gobernador bonaerense encabezó un encuentro a puertas cerradas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Plata, acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, intendentes, funcionarios y dirigentes alineados con su sector.

"No estamos discutiendo candidaturas y no vamos a entrar en ninguna agenda que no sea la agenda de las necesidades de nuestro pueblo. La única disputa que tenemos es con Milei", sostuvo Kicillof durante el encuentro. El mandatario también pidió evitar confrontaciones internas y llamó a no responder a las críticas provenientes del kirchnerismo más duro. "No vamos a caer en provocaciones", afirmó, en un mensaje interpretado como una referencia a las tensiones que mantiene su espacio con La Cámpora y otros sectores del peronismo.

La reunión se realizó pocos días después de las declaraciones críticas del exministro de Seguridad Sergio Berni, los cuestionamientos del intendente Mario Ishii a la gestión provincial y las recientes chicanas de Máximo Kirchner durante un acto en Parque Lezama.

En otro tramo de su discurso, Kicillof remarcó que 2026 será un año dedicado a fortalecer la construcción política y descartó que el MDF busque imponer una candidatura propia por encima del resto del peronismo. "No tenemos pretensión de hegemonía", sostuvo, y agregó que el objetivo es ganar las próximas elecciones y no una discusión interna.

Hacia el cierre del encuentro, el gobernador anunció que el Movimiento Derecho al Futuro realizará una nueva convocatoria con representantes de distintas provincias, con el objetivo de ampliar el armado político nacional. "Tenemos un objetivo fijado: ganar la Nación y la provincia para terminar con esta pesadilla. Ser prudentes y no caer en ninguna provocación. Seguir construyendo", concluyó.