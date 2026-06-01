El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ordenó que ningún ministro ni funcionario de su gestión viaje al exterior para presenciar el Mundial de Fútbol 2026, que comenzará la próxima semana y tendrá sedes en Canadá, Estados Unidos y México.

La medida fue confirmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien explicó que la decisión busca enviar una señal de austeridad en medio de la compleja situación económica que atraviesa la provincia. Según detalló, la instrucción es estricta y contempla incluso la posibilidad de solicitar la renuncia inmediata de cualquier funcionario que decida viajar pese a la prohibición.

Además, desde la administración bonaerense realizaron un cruce de información con la Asociación del Fútbol Argentino para verificar si algún integrante del Gobierno provincial había adquirido entradas para los partidos de la Selección argentina durante la competencia.

“A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, afirmó Bianco durante una rueda de prensa.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que los funcionarios podrán seguir los encuentros desde Argentina, ya sea en sus hogares o en los espacios públicos que distintos municipios organizarán junto a la AFA para transmitir los partidos en pantallas gigantes. “Creo que no hay ningún funcionario que se le ocurra viajar, en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, sostuvo el ministro.