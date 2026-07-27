La visita, prevista para este martes, de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, al yacimiento pionero de Vaca Muerta, Loma Campana, sienta un precedente muy importante para Neuquén, y, ciertamente, podrá contribuir a que se consoliden mayores inversiones en su territorio, si, como se espera, la visitante constata y deja señales de la importancia de la producción energética, desde el cono sur de América, para todo el mundo.

Vaca Muerta tiene una producción actual aproximada de unos 630 mil barriles de petróleo por día, mientras que produce gas natural hasta unos 108 millones de metros cúbicos diarios. Esta producción irá en crecimiento, se estima, y podría duplicarse pronto, para 2030, a medida que avancen las obras de infraestructura que posibiliten su salida hacia los mercados internacionales.

Esta productividad avasallante, disparada en no más de una década, ha originado un fenómeno impactante. De hecho, el gobierno de Javier Milei la ubica como un componente esencial para la recuperación económica del país, y así lo ha marcado el propio presidente en su último discurso en la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural Argentina, el domingo, para resaltar que ya no será el campo el que cargue en solitario con la responsabilidad de generar divisas para el desarrollo argentino.

En este contexto, que la principal referente del FMI se haga presente in situ en el lugar donde comenzó el desarrollo de la explotación no convencional, con aquel acuerdo entre YPF y Chevron, no solo es un hecho histórico, sino significativo para el futuro inmediato, en un momento en el que la economía vuelve a someterse al estrés de una coyuntura eleccionaria en Argentina.

El FMI ya ha destacado que las exportaciones de shale oil y shale gas están convirtiendo a Argentina en una potencia exportadora de energía, dejando atrás el viejo esquema de crisis recurrentes en la balanza de pagos, provocadas por la importación de combustibles. También ha señalado el Fondo que el flujo de divisas generado por Vaca Muerta es clave para el fortalecimiento de la política monetaria, y la acumulación de reservas internacionales a largo plazo.

Giorgieva, durante su visita, seguramente acrecentará estos diagnósticos, y esto podrá implicar otro espaldarazo para Neuquén, y, por ende, para el gobierno de Rolando Figueroa, focalizado en esta coyuntura en invertir fuertemente en la infraestructura necesaria para dar viabilidad a esta posibilidad de progreso.