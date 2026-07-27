El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, manifestó un fuerte interés por conocer Vaca Muerta durante su visita a la Argentina y destacó que el organismo considera al país en una posición favorable para enfrentar el contexto económico internacional.

Luego de los encuentros que Georgieva mantuvo con funcionarios del Gobierno, Caputo explicó que la titular del FMI recorrerá este martes el desarrollo hidrocarburífero neuquino. "A ella le interesa particularmente porque es energía renovable y ha escuchado tanto de Vaca Muerta que quiere verlo con sus propios ojos", afirmó el ministro antes de retirarse del Palacio de Hacienda.

Caputo sostuvo además que, durante las reuniones, Georgieva remarcó que la Argentina es uno de los países mejor preparados para afrontar la volatilidad global, gracias al equilibrio alcanzado en las cuentas públicas y al crecimiento del sector energético. "Tenemos superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente", señaló.

El ministro también reveló que, durante el encuentro que mantuvo con Javier Milei, el Presidente le explicó a la titular del FMI que el desarrollo energético representa un resguardo para la economía argentina frente a eventuales turbulencias internacionales.

Según relató Caputo, Milei planteó que un eventual aumento de las tasas de interés en el mundo podría verse compensado por mayores ingresos provenientes de la producción de petróleo, impulsados por la actividad de Vaca Muerta.

Otro de los temas abordados fue la evolución del mercado laboral. El ministro indicó que Georgieva expresó preocupación por el crecimiento del empleo informal y coincidió en la necesidad de fortalecer el trabajo registrado. "Ella está al tanto de los números, sabe que si bien el empleo creció, el empleo formal cayó y el informal creció más que el formal. El objetivo es que haya más formalidad", explicó.

En ese marco, Caputo repasó junto a la directora del FMI algunos aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aseguró que la funcionaria se mostró especialmente interesada por la reducción de las cargas laborales para las empresas y por el nuevo fondo de cese laboral. "Son cosas que esperamos que en el futuro tengan su rédito, pero todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener esa perseverancia y paciencia que ella dice porque no son cambios de un día para otro", concluyó.