El presidente Javier Milei recibió este lunes por la tarde en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien luego participó de una reunión de Gabinete ampliado junto a los principales funcionarios del Gobierno nacional.

Tras el encuentro, Georgieva publicó un mensaje en la red social X en el que destacó el rumbo económico de la Argentina y remarcó cuáles considera que son los próximos desafíos.

"Gracias, presidente Milei, por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino", escribió.

De la reunión inicial también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

Gabinete ampliado en la Casa Rosada

Luego del encuentro privado, la titular del FMI y su comitiva se incorporaron a una reunión con el Gabinete ampliado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Por el Gobierno estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo (Economía), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

También participaron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

Por parte del organismo internacional asistieron, además de Georgieva, Nigel Chalk, Cheng Wong, Wolfgang Andreas Bauer Stampli, Max Alberto Alier Montenegro y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Respaldo al plan económico

Horas antes de reunirse con Milei, Georgieva mantuvo un encuentro con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda, donde ambos brindaron una conferencia de prensa conjunta.

En esa oportunidad, la directora gerente del FMI descartó la necesidad de un nuevo programa de financiamiento para Argentina y volvió a respaldar el programa económico impulsado por el Gobierno.

"Todos los indicadores muestran una escena más saludable que en diciembre de 2023", afirmó.

También aseguró que no le preocupa la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros, al destacar la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central.

"No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar, porque miro al Banco Central, que sigue comprando", señaló.

Además, sostuvo que Argentina no necesitará financiamiento adicional a los US$20.000 millones ya acordados con el FMI y consideró que el país "está por un buen camino" para consolidar la estabilidad económica.