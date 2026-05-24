YPF Gas lanzó una prueba piloto de garrafas plásticas y reciclables que pesan casi un 70% menos que los envases tradicionales de acero. La iniciativa comenzó en el AMBA y apunta a modernizar el mercado del gas envasado con un diseño más liviano, seguro y sustentable.

La compañía puso en circulación unas 5.000 unidades para evaluar su funcionamiento en condiciones reales de uso doméstico antes de avanzar con una implementación más amplia. El parque total de garrafas de YPF en el país ronda actualmente los 5 millones de envases.

Las nuevas garrafas están fabricadas con materiales compuestos reciclables y buscan reemplazar progresivamente a los tradicionales cilindros metálicos. Entre sus principales ventajas, la empresa destacó que no se oxidan, son más fáciles de transportar y permiten ver el nivel de gas disponible gracias a su estructura traslúcida.

Además, desde YPF señalaron que los materiales utilizados cumplen con estándares internacionales de seguridad y presentan mejor comportamiento ante impactos y situaciones térmicas. A diferencia del metal, estos compuestos tampoco generan chispas. El desarrollo forma parte de una estrategia que la petrolera comenzó en 2021 con envases livianos destinados al uso industrial en autoelevadores. Tras los resultados obtenidos en ese segmento, la empresa decidió trasladar la tecnología al consumo masivo.

La apuesta también se vincula con la realidad energética del país: según datos del sector, uno de cada tres argentinos no cuenta con acceso a gas natural por red, por lo que depende del gas envasado para cocinar o calefaccionarse.