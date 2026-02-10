El gobierno de Neuquén anunció la compra de 32.000 garrafas de GLP como parte de sus políticas sociales destinadas a asegurar el suministro energético para hogares sin conexión a la red de gas natural. La medida fue oficializada mediante el decreto 178/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa.

La adquisición será realizada a YPF GAS SA, con un precio unitario de 15.000 pesos por garrafa, mientras que la distribución y el transporte estarán a cargo de la empresa provincial Hidenesa SA. La normativa vigente, enmarcada en la Ley 26.020, garantiza el acceso al Gas Licuado de Petróleo para familias de escasos recursos en zonas sin servicio de gas por redes.

El gobierno provincial recordó que, pese a la creación del Programa Hogares con Garrafas a través del decreto nacional 470/15, la Nación nunca firmó el convenio necesario para asegurar el cupo anual subsidiado. Por ello, Neuquén recurrió a la contratación directa para garantizar la provisión de este insumo esencial.

Del total adquirido, 11.000 garrafas serán destinadas a la zona de la Confluencia, mientras que las restantes 21.000 unidades se repartirán en el interior provincial. Este esquema busca asegurar un abastecimiento equitativo según las necesidades de cada región.

El costo de distribución asciende a 14.229,85 pesos por unidad, lo que implica una inversión total de 935.355.200 pesos. Con esta asignación presupuestaria, el Ejecutivo provincial busca acortar los plazos de entrega y garantizar disponibilidad durante los meses de mayor demanda.

Además, el gobierno anticipó que, durante el resto del año, se prevé la compra de 130.000 garrafas destinadas al ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, y otras 67.800 para el ministerio de Jefatura de Gabinete, organismos que asumirán la distribución del GLP en todo el territorio neuquino.