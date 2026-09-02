Le dieron el alta a Pity Álvarez tras descompensarse durante el juicio

Cristian “Pity” Álvarez fue dado de alta este miércoles y regresó a su domicilio luego de haber sido trasladado al hospital Fernández tras descompensarse durante una nueva audiencia del juicio en su contra.

El músico salió del centro de salud acompañado por sus abogados y, desde el automóvil en el que fue llevado a su casa, habló brevemente con la prensa sobre lo ocurrido. “Me bajó la presión por escuchar a los peritos”, explicó.

Álvarez también confirmó que continuará participando del proceso judicial. “Voy a volver al juicio”, aseguró al ser consultado sobre su regreso a las audiencias.

El episodio había comenzado cerca de las 12.10, cuando el músico pidió autorización para ir al baño mientras se desarrollaba la audiencia. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, permitió que se retirara y, mientras tanto, ingresó a la sala la médica legista Mariela Biazoni Rolla para comenzar con su declaración.

Con el paso de los minutos, los integrantes del tribunal advirtieron que Pity no había regresado a la sala y solicitaron que fueran a buscarlo. El músico fue encontrado en el hall de entrada de los tribunales porteños y manifestó que no se encontraba bien.

“Estoy sofocado”, le dijo a Santiago Ríos, su mánager y acompañante durante las audiencias. Ante su estado, fue llevado hasta un patio interno del edificio, donde recibió asistencia inicial.

La propia Mariela Biazoni Rolla, que se encontraba en el lugar para declarar, se acercó para atenderlo. Pity pidió que no llamaran a una ambulancia porque creía que se recuperaría, pero la médica consideró que necesitaba atención profesional.

Finalmente, se dio aviso al 911 y una ambulancia del SAME llegó alrededor de 45 minutos después. Los profesionales revisaron al músico y detectaron que tenía la presión arterial y la glucemia elevadas.

Los médicos no pudieron suministrarle medicación en ese momento porque Álvarez no pudo precisar si había consumido alguna sustancia tóxica durante las horas previas. Luego de la primera atención, se resolvió su traslado al hospital Fernández.

El músico fue llevado al centro de salud acompañado por su hermana, Silvina Débora, para continuar con los controles y permanecer bajo observación.

Pasadas las 17, los médicos determinaron que Pity Álvarez podía recibir el alta. Su otro defensor, Sebastián Queijeiro, fue quien lo trasladó desde el hospital hasta su domicilio.

De esta manera, el músico continuará vinculado al juicio que se desarrolla en los tribunales porteños y, según confirmó al recibir el alta, prevé regresar a las próximas audiencias.