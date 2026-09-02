Una escena cotidiana terminó revelando el presente sentimental que Marta Fort había mantenido lejos de sus redes sociales. La influencer compartió una fotografía íntima y, mediante un pequeño detalle, mostró por primera vez al hombre que la acompaña desde hace un tiempo.

En la imagen publicada en sus historias de Instagram, Juan Manuel Ramírez aparece acostado en una cama mientras abraza a un perro. No hubo una extensa declaración de amor ni una presentación formal: ella simplemente lo etiquetó, un gesto que alcanzó para confirmar su identidad ante sus seguidores.

Hasta ese momento, Marta Fort había reconocido que estaba en pareja, pero evitaba exponer públicamente a su novio. La decisión de mostrarlo marcó un cambio en la manera en que venía manejando el vínculo y convirtió una postal doméstica en la primera aparición pública del joven junto a ella.

El romance, sin embargo, no habría comenzado recientemente. Juan Manuel Ramírez ya había acompañado a la creadora de contenido durante varios días de la cobertura que realizó para Blender en el Mundial. Esa experiencia compartida dejó en evidencia que la relación llevaba un tiempo consolidándose, aunque ambos habían logrado mantenerla bajo un perfil reservado.

Sobre el joven que conquistó a Marta Fort también se conocieron algunos datos personales. Juan Manuel vive en Uruguay y se dedica a la compraventa de autos. Su apariencia, además, coincide con la descripción que ella había realizado tiempo atrás al hablar de los hombres que le atraen: “Me gustan morocho, alto, tatuado y con cara de turro”.

Aquella confesión había generado curiosidad sobre la identidad de su pareja, pero la heredera había preferido preservar su intimidad. La expectativa terminó de despejarse con la publicación desde el dormitorio, donde la cercanía de la escena y la naturalidad con la que Ramírez fue retratado dejaron ver un costado diferente de la relación.

Sin necesidad de agregar demasiadas palabras, Marta Fort convirtió una historia de Instagram en la presentación oficial de su novio. La publicación abrió una nueva etapa para la pareja, que hasta ahora había compartido viajes y compromisos laborales sin exponerse, y permitió conocer finalmente al hombre que ocupa un lugar especial en la vida de la influencer.