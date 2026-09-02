Una imagen tomada durante una jornada judicial expuso el delicado momento que atraviesa Pity Álvarez. El músico se descompensó mientras era juzgado por el homicidio de Cristian Díaz y la situación obligó a detener la audiencia ante la necesidad de que recibiera atención médica inmediata.

La alarma se encendió cuando los profesionales que lo examinaron detectaron un nivel muy elevado de glucosa en sangre. Sebastián Queijeiro, uno de sus abogados defensores, explicó por qué decidieron derivarlo sin demora: “Tenía tan alta la glucosa que no funciona. Entonces la indicación del médico que lo asistió es, de manera urgente, trasladarlo”.

Frente a ese panorama, Pity Álvarez fue llevado al Hospital Fernández, donde comenzaron a realizarle diferentes análisis para establecer qué había provocado el episodio. Al ser consultado por los médicos sobre la posibilidad de haber ingerido alguna sustancia, el propio artista no habría podido brindar una respuesta precisa. “Él dice que cree haber consumido”, contó el letrado.

Mientras avanzaban las evaluaciones, su defensa describió con preocupación el estado en el que se encontraba el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. “No es una persona que está bien, es como un nene chiquito, donde es difícil manejarlo”, sostuvo Queijeiro. Sin embargo, aclaró que todavía debían esperar los resultados: “Los estudios son los que van a dar bien claro qué es lo que él tiene, por ejemplo, en su sangre”.

El cuadro sumó una revelación todavía más inquietante cuando otro de sus representantes legales afirmó que el músico se encuentra "en una situación de consumo". El abogado también aseguró que "venía de consumir cocaína e inyectarse morfina", aunque las pruebas médicas serán determinantes para conocer con exactitud qué sustancias había en su organismo al momento de la descompensación.

A la espera de esos informes, Pity Álvarez permanece bajo observación en el Hospital Fernández. La estremecedora postal que trascendió después del episodio reflejó la preocupación generada por su estado, mientras sus abogados aguardan un diagnóstico preciso que permita establecer cómo seguirá su recuperación y si estará en condiciones de afrontar una nueva audiencia.

La emergencia también modificó el desarrollo de una instancia decisiva del proceso por el crimen de Cristian Díaz. El tribunal suspendió la jornada y resolvió reprogramar el juicio para el próximo lunes, aunque su continuidad quedará condicionada por la evolución del músico y por las conclusiones que arrojen los estudios realizados.